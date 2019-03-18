魔兽世界8.15怎么快速升级 8.15快速升级攻略

2019-03-18 13:19:15 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在魔兽世界游戏中很多小伙伴不知道8.15版本的玩法吧，那么8.15版本怎么升级最快呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

魔兽世界8.15版本目前已经正式开启了，对此有些玩家想要快速升级。

魔兽世界8.15怎么升级快?

远古知识药剂，MOP版本一个精英掉落，位置在锦绣谷和螳螂高地中间城门外的下面一点，不是必出，精英的刷新时间大概一小时左右。

效果是84级以下经验增加300%，持续1小时。战网绑定，买不到。

穿上全套经验传家宝，当前ICC的时光本通关直接给120万经验，加上副本里的小怪和BOSS的经验，110级以后一个本大概升2级。

注意点

1、在副本里使用，打完不要出副本，因为只有84级以下才有效，出副本等级恢复，BUFF立即消失。所以打完本要在副本里排队。

2、死亡BUFF立即消失，千万别死千万别死，ICC的时光本特别是矿坑还是很容易死的。

3、其他药剂的效果是增加打怪和任务经验，不知道有没有效果。

5个熟练工的话可以一瓶药剂1小时从110级升到120级。