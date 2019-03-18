dnf宠物幻化槽怎么玩？宠物幻化槽玩法解析

2019-03-18 13:18:14 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

宠物幻化槽是dnf游戏中近日公布的一个全新功能，但是很多小伙伴都不知道dnf宠物幻化槽是什么?该怎么玩？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

dnf宠物幻化槽是近日公布的一个全新功能，宠物幻化槽的作用是在保留当前宠物的属性的前提下，更改宠物外形，这个功能和武器幻化十分相似。

宠物幻化槽：在保留当前宠物的属性的前提下，更改宠物外形。

目前韩服在2019年3月14日上线了这个功能，未来国服相信也会上线这个功能，大家就可以把自己喜欢的宠物幻化成其他造型，一起下副本帅怪了。至于宠物幻化槽要怎么开启，是否需要购买等信息，需要等国服上线后才会知道。