崽崽人物头发颜色怎么更换？崽崽人物头发颜色更换方法分享

2019-03-17 12:16:18 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

崽崽是最近非常火爆的一款软件，但是很多用户都不知道崽崽如何换头发颜色?那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

崽崽人物更换头发颜色的步骤：

1、其实若是想要修改角色的头发颜色，那么大家就得先进入角色的房间页面，从右侧点击“脸部编辑”功能(如下所示)。

2、而在打开脸部编辑页面之后，默认的第一项分类就可以修改人物的发型与发色了，通过滑动进度条还可以调整发色的深浅!

3、在这之后，点击右上角的对勾按钮确认发色修改完毕，角色就会更改为大家刚刚设置的发色了，感兴趣的朋友都可以来试试!