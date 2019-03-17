天猫信用购怎么开通？天猫信用购开通条件介绍

2019-03-17 12:13:35 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少小伙伴都在问天猫信用购在哪里开通?开通条件是什么？相信很多用户都很好奇吧，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

天猫信用购开通条件和方法：

1、开通条件：1.支付宝实名用户;2.芝麻信用卡需要在650分以上。2、开通方法：在支付宝App搜索进入“天猫信用购”，授权后即可使用。

天猫信用购怎么开通?

用信用购买东西很简单，上手淘搜索“天猫信用购”页面或者芝麻信用，然后进入商品页面选择信用购买方式，并进行信用授权就可以购买商品进行试用了，最后在7天的体验期结束时来决定购买还是退货。

目前，信用购已覆盖天猫近5万件商品，包含手机、3c数码、家电、乐器、服饰、汽车、家居、美妆及快消等主营品类。苏宁易购、美的、荣耀、OPPO、vivo、三星、惠普、科沃斯、老板电器等品牌在天猫针对部分商品开通部信用购。