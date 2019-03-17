刺客信条大革命三大谜题是什么？谜题答案怎么解

2019-03-17 12:05:30 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

刺客信条大革命游戏中有着三个主要谜题，部分玩家不清楚答案是什么，91单机小编给大家带来刺客信条大革命谜题攻略，让各位轻松加开谜题。

《刺客信条大革命》游戏图1

第一个谜题：

谜题名字是双子座，领取地在比耶夫雷。

谜题内容：在首都的边缘被城墙的暗影掩盖，那是一座北上的沼泽，不见容于世的人们，唯一的归宿。

分析与答案： 谜题上的首都，指得就是比耶夫雷市中心的城堡，而这城堡的边缘接近沼泽的地方就是比耶夫雷东边，那么答案就非常明显了，当我们走到比耶夫雷城堡，向着东边出发，我们会看到这里会有一群难民在这里，在火坑旁边的草地上，就有一个图腾，这就是第一个谜题的答案之地!

第二个谜题：

谜题内容：警醒的守护者，冷眼看着，望着的安息地，虽死，犹生。

分析与答案：谜题上的安息地，指的就是墓园，而说起墓园，在比耶夫雷东北方向，接近江流的地方有一个广场，那个地方非常符合墓园的概念，果不其然，在这个广场的喷水池旁的地面上，我们就能发现第二个图腾了。

《刺客信条大革命》游戏图2

第三个谜题：

谜题与内容：黑色的汇流，进程腐臭的淤积，找到了流动源头，你的目标，就在古塔的大脚边。

分析与答案：这个谜题相对而言就比较简单了，简单的是这句谜题中透露出来的讯息中，非常重要的元素就是河流、古塔等等，河流加上古塔相结合的地方，是哪里呢?大家查看地图，这答案就呼之欲出了，在比耶夫雷的地图上，发现一个古塔，哪个古塔的位置就在河流边上，动身去那边，我们就能在古塔底部，那个火盆旁就能发现图腾。