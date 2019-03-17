剑士盔甲覆盖率有什么用？属性效果是什么

2019-03-17 12:03:50 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

剑士作为一款中世纪战斗游戏，盔甲覆盖率是很重要的一个属性，部分玩家还不是很清楚效果，91单机小编给大家带来剑士盔甲覆盖率属性介绍，希望对各位玩家有所帮助。

盔甲覆盖率属性介绍

盔甲覆盖率：这个就是对于某一个部位，受到一次打击时，可能生效的概率(不生效的意思就是这一下你等于白穿，该护甲不提供减伤于本次攻击)，对于多件盔甲(头盔，盔甲，衬衫等)覆盖同一部位，且概率各异的情况，遵循：头部-, 盔甲, 裤子, 衬衣, -靴子，这个顺序依次计算。

比如你穿了一件头盔和一件盔甲，对胸部的覆盖率一个是50%，一个是80%，而”冲击抗性“都是60%，那么当敌人命中你胸部，原始伤害为100时，首先根据判定，你有50%概率将这次伤害按头盔的减免属性减免60%伤害。但是!不管这次判定有没有生效，接下来都会再次判定盔甲是否生效(80%概率)，如果生效，则将”之前判定结束后剩余未被减免的伤害“再次被胸甲减免。如果头和胸甲都生效，那么实际受到是：100*(1-60%)*(1-60%)=16点冲击伤害。