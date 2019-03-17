崽崽人物怎么更换口红？人物更换口红方法介绍

2019-03-17 12:01:34 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

崽崽是最近非常火爆的一个软件，但是不少小伙伴都不知道在崽崽人物怎么换口红吧?那么这边91手游网小编给大家介绍下吧！

崽崽角色更换口红的步骤：

1、其实给角色更换口红的方法并不复杂， 大家需要先进入房间页面，从右侧选择“脸部编辑”功能(如下所示)，再来继续下一步设置。

2、打开编辑界面之后，我们需要滑动底端的列表，在最右侧找到“化妆”分类(如下所示)，从而设置口红颜色。

3、滑动化妆列表底端的分类选项，就可以找到“口红”的分类(如下所示)，进入其中就可以为角色涂上各种色号口红，非常方便快捷!