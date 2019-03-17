微信鲜花小镇怎么玩？微信鲜花小镇玩法解析

2019-03-17 11:58:56 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

在微信中有着不少的小程序游戏，那么在微信中的鲜花小镇该怎么玩好呢？有没有什么技巧呢？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

类似模拟花园管理的游戏，需要你一边在学种花技术的同时，一边学会如何打理自己的庭院，反反复复的进行下去，你需要足够的耐心与毅力，享受高涨的情绪，快速的成长起来哦!

开局之后，便会有系统的教程教会你如何去种花，播种，收割，浇水，施加肥料等等日程，让你在田园之中享受欢乐的养成味道!

操作方式并不是复杂，只需要指尖的拖动，便能实现你的夙愿，如上图所示，开始培育你的花卉吧!

玩法技巧分享：

1、通过种花收割，然后卖花的方式，去得到一定数量的金币;

2、当你的金币数量足够之后，可以解锁新的花卉品种，种下高级的花卉可以帮助你得到更高的收益;

3、使用钻石，利用钻石可以快速的让花卉成长成熟，或者是直接解锁花卉哦;

4、通过好友的邀请，没邀请一位好友，就能够得到1000的金币奖励+10个钻石，多邀多得!

5、开发更多的田地，解锁房间之中的待客点，可以让更多的顾客前来，售卖更多的花卉，让你的生意蒸蒸日上哦!