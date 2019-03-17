守望先锋303体系是什么？阵容队伍搭配方法是什么

2019-03-17 11:54:57 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

守望先锋303体系是比赛中传出的打法，有着很不错的搭配效果，91单机小编给大家带来守望先锋303体系浅析，大家可以看看。

守望先锋303体系介绍

303，又称Goats，这套阵容在《守望先锋挑战者系列赛》欧洲赛区上成型，随后风靡美洲和韩国。303阵容的成功之处在于可以将队伍中各个位置完美地结合在一起，发挥出远远大于各部分总和的实力。

303阵容是主重装英雄最好的舞台：这么多敌人聚在一起，主重装的范围伤害效率能够成倍增长，大招成型也可以更快。

303阵容指的是由三位重装英雄莱因哈特、D.Va、查莉娅与三位辅助英雄布丽吉塔、卢西奥和禅雅塔组成的阵容。实际赛事中，303阵容可以根据战术需求将禅雅塔换为安娜或莫伊拉。

303阵容也包含一些针对性的变化：机动303(使用有着较高机动性的温斯顿代替莱因哈特)以及黑影213(使用黑影替换D.Va，黑影不但具有多样的渗透干扰能力，她的电磁脉冲还可以迅速解除对方护盾，使对方因主重装英雄失去保护而落于下风)。这些是已经被证实有效的303变种阵容，而根据玩家英雄池的不同，此阵容还可以有其他不同的变化。