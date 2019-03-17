dnf梦中的人鱼罐位置在哪？梦中的人鱼罐NPC位置坐标分享

2019-03-17 11:54:36 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

梦中的人鱼罐是dnf游戏中非常重要的一个NPC。那么在游戏中梦中的人鱼罐在哪?该怎么找呢？不少小伙伴都不知道，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

dnf梦中的人鱼罐NPC位置介绍

1.活动NPC将出现在赛丽亚房间中。

2.参与活动获得的海洋之珠可在梦中的人鱼罐NPC商店换取奖励