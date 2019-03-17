海贼王世界探索者闪退是怎么回事？游戏闪退解决教学

2019-03-17 11:53:04 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少小伙伴都在问在海贼王世界探索者游戏中闪退怎么办?相信很多玩家都很好奇吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

海贼王世界探索者闪退解决方法

1.运行启动程序使用管理员模式试试。

2.如果是有双卡的玩家需要把集显关掉，设置为独显开机这样进入游戏就不会出现黑屏和闪退现象。

3.目录不要有特殊符号或文件名过长。

4.使用WIN解压游戏文件。(解压前最好关闭杀毒软件以免误删游戏文件)

5.使用管家等工具，把系统缺失的补丁等游戏必备组件装上。