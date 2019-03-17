魔兽世界8.15伊文的附魔棒怎么获得？任务流程是什么

2019-03-17 11:52:03 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

魔兽世界8.15伊文的附魔棒是新上线的任务道具，部分玩家对于新任务还不是很清楚，91单机小编给大家带来魔兽世界8.15伊文的附魔棒任务完成攻略，一起来看看吧。

魔兽世界8.15伊文的附魔棒获取攻略

一样，都是在祖达萨或伯拉勒斯找导师开启任务，任务完成后就能入手这把“伊文的附魔棒”了。

功能：消耗一个萦雾水晶进而复活一个呆滞的魔像，联盟的魔像叫“潮汐机器人”，部落的叫“巫毒面具”。可以帮玩家野外战斗，但带不进副本，有个伴儿，不错!

制作所需：紧缚的柳魔之臂，兹洛斯符文石，残留的德鲁斯特精华50，幽界碎片25，萦雾水晶15，驱灵金10。