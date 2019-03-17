海贼王世界探索者打不开是怎么回事？游戏进不去解决技巧一览

2019-03-17 11:51:54 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

相信不少小伙伴都在玩游戏海贼王世界探索者时遇到了打不开的情况吧，那么这是怎么回事？该怎么解决好呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

海贼王世界探索者进不去解决方法

1.下载dx11驱动，电脑什么版本就下什么版本，是win10就下win10版，win7就选择win7。

2.路径设置都为英文，减少文件夹字符，以免报错。

3.检查电脑的防火墙是不是把游戏访问权限禁止删除了或验证文件内容完整性在解压游戏。

4.安装游戏必备组件(系统运行库)所有游戏运行都需要系统组件支持

5.双显卡电脑，设置使用独显运行游戏。