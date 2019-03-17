魔兽世界共时之线怎么获得？任务流程是什么

2019-03-17 11:51:01 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

魔兽世界共时之线是裁缝技能相关的重要道具，有着很强力的效果，91单机小编给大家带来魔兽世界8.15版本共时之线获取高了，一起来看看吧。

魔兽世界共时之线获得方法

找导师领任务做下去拿到物品走人!功能是“增加你在8字头版本地图获得的布料数量”。有玩家会问，提到的时间裂隙是怎么回事?

其实裂隙里全是怪物，击杀后获得布料，一句话，裂隙中的怪物专为送布料而生!不过貌似现在的布料并不怎么值钱，更多都是用来做包!

Notice：有玩家问，这几天看到好多人制作了415的专业制品，但图纸的获取途径查询好久也每个所以然……

这里要说的是415图纸是自动领悟的，当玩家制作出385的专业制品后，系统会让你自动领悟下一阶段制品，就是这样!