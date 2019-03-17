魔兽世界珠锤的焦镜怎么获得?任务流程是什么?

2019-03-17 11:50:02 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

魔兽世界珠锤的焦镜是新版本上线的任务道具，玩家要如何获取呢，91单机小编给大家带来魔兽世界8.15版本珠锤的焦镜任务完成攻略，一起来看看吧。

魔兽世界珠锤的焦镜获得方法

找导师接任务做任务获得物品!功能是“让持有者可以与神龛互动，聚焦区域内的光线，制造宝石晶簇”。

晶簇可以获得各种宝石(紫色蓝色绿色都有)。你也可以使用焦镜，把你已经镶嵌的宝石再撬下来。如此一来，反复使用?

制造所需：斯威提的镶钻望远镜，未经提炼的艾泽里特晶簇，艾泽里特细末50，海怪之眼10，驱灵金10。