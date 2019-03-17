魅族note9性价比怎么样？游戏效果好不好

2019-03-17 11:49:04 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

魅族note9本次做出了许多变化，不少用户对于这款手机都很期待，91单机小编给大家带来魅族note9全面评测，一起来看看吧。

魅族note9怎么样

外观方面

魅族Note 9一改以往对异形屏设计的摒弃，采用了水滴屏设计，虽然“水滴”部分经过巧妙处理做得更为小巧，但依然是很明显的水滴屏设计。更值得一说的是，魅族Note 9的背面设计也非常不“魅族”。过去魅族一直坚持使用后置竖排居中相机的设计，没想到魅族Note 9上使用了最为常见的左置竖排双摄，和过去的魅族手机大相径庭。

一正一反两面设计，都能看出魅族Note 9和以往魅族产品的不同。这款产品如果遮住Logo，恐怕你难以猜出是来自魅族。不过，没有采用魅族坚持的上下对称、竖排中置双摄的设计或许会有一点可惜，但也绝不到不能接受的地步。如果这样的设计能够为魅族省下不少成本，那么相信大多数魅友都是能够接受的。当然魅族Note 9的设计还是有亮点的，例如出色的握持手感，质感不俗的后盖等，都算是加分项。只不过相比起过去的魅族手机，Note 9似乎大众化了一些。

性能方面

魅族Note 9是一款出类拔萃的“性价比手机”，内部用料非常足，不得不称赞一下。其中，最受关注的莫过于高通新推出的处理器骁龙675，特别提醒这一处理器的首发机型正式魅族Note 9。在跑分成绩方面，骁龙675的表现非常不错，安兔兔跑分非常接近18万(177974分)，GeekBench 4跑分达到了单核2397分、多核5917分水准，运算分也有6624，换言之骁龙675在CPU部分已经接近上代旗舰骁龙845，超过同级别芯片骁龙710没有太大压力。

当然骁龙675的GPU表现比较弱势已经是公开的秘密，体现在游戏中那就是像《刺激战场》等游戏无法开启“极限帧率”，也就是最高只能开到40帧。我们用软件记录运行游戏时的帧数表现，可见魅族Note 9的表现比较平稳，平均帧数浮动为1.4帧左右，表现不算差但比不上骁龙710，而且有时候还会降频。

但尽管如此，骁龙675在CPU上的强悍表现依然是令人印象深刻，光论CPU已经击败了骁龙710。这样的优势主要体现在营销上，毕竟部分表现超越上代旗舰这种事情在营销话术中还是很有杀伤力的。此外魅族Note 9有4GB起步的内存，不能说大但应付一般场景是没问题的。颇具争议的是魅族提供了6+64GB和4+128GB两种错位版本，相信会让消费者有些选择困难。

系统方面

魅族Note 9出厂自带Android 9.0系统，好评;其次手势操作可用性已经非常高，好评;第三是一些针对性优化实在是令人拍手叫绝。而最值得夸赞的就是魅族的游戏辅助，包括信息显示和一些防打扰功能等。

首先魅族Note 9对游戏中聊天应用的并存问题处理得非常好，例如我们可以将微信设置成小窗口显示，因此我们可以在关注游戏局势的情况下了解微信信息。不过这功能用在看视频场景中应该会更适合。然后，针对“游戏中聊天信息打扰”这一问题，魅族几乎给出了最好的解决方案：将新聊天消息转制为“弹幕”的形式在游戏画面中播放，我们可以在完全不影响游戏操作的情况下，进行信息阅读。

以往的游戏手机不少，但如此聪明的UI交互确实是第一次见。这一解决方案的出现几乎解决了所有游戏玩家被弹窗信息困扰的问题，而且系统功能是自适应的，我们无需繁杂操作，非常便捷。Flyme不愧为国内最顶尖的定制系统，我们也希望Flyme上这些出色的功能能够多被其他厂商“借鉴”一下并推广开去。

拍照方面

拍照应该算是魅族Note 9的强项，虽然没用到索尼IMX 586传感器，但GM1好歹也是个4800万像素的传感器，在日常4合1的情况下使用，成像质量还是有保证的。这里提示一下，要使用48MP模式需要先转换至专业模式，然后开启48MP模式，隐藏得比较深也不易用。在白天的情况下，魅族Note 9的表现其实已经没有太大问题，至少在画质上已经是顶尖的了。唯一和旗舰机相比略差的是成像速度和一些算法的处理速度，但差距也不算很大就是了。

48MP样张，可见几乎没有明显的提升，解析力和默认模式没有太大差距。也难怪手机厂商默认使用4合1模式输出照片，因为事实证明目前48MP模式下的照片解析力相当有限。

然后是夜晚默认模式下的照片，可见其成像表现还是不错的。唯一美中不足的地方是缺了一些对比度，由于后台自动HDR平衡曝光，所以画面色调比较平，很难说有眼前一亮的地方。

作为一款千元手机我们自然不能用旗舰手机的眼光去比较魅族Note 9，就表现来说还是很能打的。我们认为，在目前的千元机中魅族Note 9的表现是属于第一梯队的，但如果后期加入超级夜景模式(不是脚架模式)的话就会更好了。

最后是一些零碎的体验，魅族Note 9的续航和充电表现都比较一般，其中续航测试中我们用GeekBench自带的耗电功能，3小时放电接近50%;充电方面完全充满差不多80分钟。

实际上魅族Note 9是这么些年来，魅族所推出的最贴近互联网消费者的一款产品，它有所侧重，有自己的性格，不讨好所有人，但会得到互联网消费者的关注和喜欢。

显然就外观设计而言，魅族Note 9可能不会得到黄章的宠爱，但光是凭着这样的性价比和特性，相信在线上产品里还是很有市场的。作为一家成熟的企业，魅族早就该进行一些调整，将产品方向从过去的全盘“老板意见导向”转向市场导向，让市场来指导产品的规划和设计，这般调整才能让魅族得到更多的消费者所关注。

从这一观点出发，魅族Note 9的出现自然是一个好兆头。同时，在1400元左右的售价上，魅族Note 9肯定会遭到来自红米Note 7的挑战，但如今魅族Note 9是有一战之力，甚至还有局部优势的。魅族想要在日益残酷的手机市场中生存下去，像魅族Note 9这样的产品可以更多一些。