海贼王寻秘世界怎么玩？游戏玩法技巧分享

2019-03-17 11:46:28 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

《海贼王寻秘世界》游戏已经正式发售了，但是很多小伙伴都不知道这款游戏该怎么玩？有哪些玩法技巧？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

游戏介绍

《海贼王：世界探索者》是一款第三人称动作冒险游戏，它源自著名的日本动漫《海贼王》。

玩家在游戏中扮演着主角路飞，在一个开放的世界环境中体验和发动战斗。

你可以自由探索监狱岛的每个角落，并使用路飞独有的透视眼，口香糖火箭等技能打得敌人落花流水。

按键操作

推荐使用手柄进行游戏。

游戏主菜单

游戏主菜单简洁明朗。

新游戏，继续游戏，读取存档，选项，追加内容(DLC)，工作人员名单。

其中选项中可以调节视频，音频以及键位绑定。

界面解析

战斗界面

1.任务目标

显示当前锁定的任务目标。

你只能锁定一个任务目标，目的地将会在地图上显示出来。

任务目标可以是主线，也可以是支线，你需要在游戏菜单中选取锁定的任务目标。

2.体征值

橘黄色的为生命值，

下方蓝色凹槽为能量值。在攻击敌人或受到敌人攻击时，能量值会慢慢增加。

能量值凹槽旁边有3个圆槽，代表能量储存的等级。最高储存等级为3级。

储存能量可以释放各种必杀技，有些必杀技需要消耗2格能量槽，有些则需要3格。

左边紫色的圆形槽为角色目前的形态。路飞一共有两个形态，一个是常规形态，一个是橡胶形态。

3.小地图

小地图上面标识了附近存在的收集点，宝箱和敌人。

游戏菜单

1.地图

地图显示了目前角色所处的位置，另外地图上还不会标识主支线任务的地点。

每当你探索了一个新的检查点，就可以使用“快速旅行”到达这个地点。

2.任务

任务的种类分为三种，主线，支线和挑战。

一般情况下，只推主线就可以使游戏剧情往前进展，然而一些主线需要完成若干条支线才能得到推进。

3.海贼业力

其实就是行为语录，当你完成了一些主线和支线之后，就会解锁这些内容。

4.技能

路飞的技能树有5个分支，分别是战斗，探索和能力。另外还有“见闻色霸气”和“武装色霸气”两个形态下的技能延伸。

路飞可以通过杀敌和做任务得到SP点的升级，使用SP点，可以解锁越来越多的技能。

每个技能图标下方会有数量不同的点数，代表这个技能可以加点的次数，即技能的等级。

5.装备

路飞可以装备一些饰品，提升自己的各项能力数据。

6.道具

就是指平时收集的材料，这些材料在游戏中后期可以进行加工和合成。

有些材料还是主线或支线任务必须的任务物品。

7.游戏资料

显示目前玩家进行游戏时所产生的各种数据，包括杀敌数，道具获取情况等。