海贼王寻秘世界怎么使用修改器？游戏修改器使用教学

2019-03-17 11:43:37 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

《海贼王寻秘世界》作为一款冒险游戏，相信不少玩家都不知道在游戏中修改器该怎么用吧？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

基本功能：

点击简体、繁体、English，可以切换语言 (切换语言后修改器将把该语言设置为默认语言)

点击音乐图标，可以开启/关闭音乐，游戏开始后会自动关闭音乐。

点击笔记本电脑图标，即可用普通数字键代替小键盘里的数字键。

按Ctrl+Shift+Home，可以关闭快捷键检测，避免误按快捷键以及与游戏按键重复的情况，再按一次则重新开启。

右键点击修改器界面最小化。

修改器功能：

数字键 1 - 无限生命

数字键 2 - 满干劲量表

数字键 3 - 满见闻色霸气量表

数字键 4 - 满远距离攻击量表

数字键 5 - 隐身模式

数字键 6 - 无限技能点

数字键 7 - 超级速度 (移动速度)

数字键 8 - 超级跳

数字键 9 - 敌人不能移动

数字键 0 - 一招致命

Home - 取消全部