全境封锁2怎么获得钢铁材料？钢铁材料获得技巧一览

2019-03-17 11:41:48 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

钢铁是《全境封锁2》游戏中的一个材料，在游戏中不少地方都需要用到，那么在游戏中怎么才能获得钢铁呢?下面就跟着91手游网小编来看看吧！

首先个人觉得拆装备是稳定来源，其次你可以去打劫那些运送资源的队伍，不是绝对有但是其他资源也是有的。

我昨晚世界4自己单刷了问题不大，武器技能搭配好。



我是大狙特质，不过单刷我武器用的突击步枪和轻机枪，技能是喷火塔和自救蜂窝。倒地一次全靠这了……