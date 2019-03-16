全境封锁2怎么获得鬣狗钥匙？鬣狗钥匙获得技巧一览

2019-03-17 11:31:22 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

鬣狗钥匙是全境封锁2游戏中比较重要的，相信不少小伙伴都不知道在游戏中鬣狗钥匙怎么获得吧？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

全境封锁2鬣狗钥匙获得方法介绍

1、白宫地图南方的地下通道有3个钥匙箱子，可以摸一下;

2、下水道墙壁上的箱子里也有钥匙;

3、之前激活的据点搜索加强的BUFF，在黑暗里更容易找到各种垃圾 。

总结：玩家可以在白宫地图、下水道中获得鬣狗钥匙，具体内容如上。