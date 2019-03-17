苹果微信怎么修改提示音？苹果安卓微信提示铃声修改方法介绍

2019-03-17 11:28:51 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少小伙伴都在问微信提示音要怎么修改？苹果手机怎么不越狱修改？相信很多用户都很好奇吧，这边91手游网小编给大家介绍下吧！



苹果修改提示音操作步骤(不需要越狱)

因为苹果手机没有直接修改提示音的方式，所以我们必须要利用第三方的应用来修改。不过我们也能利用电脑进行修改，只不过那个方式有点麻烦。所以今天就分享一个简单的，免越狱，还不用电脑。

不过这里大家要注意，这种修改方式只适合 iOS 12-iOS 12.1.2 的系统，机型为iphone 6s及以上的手机，除此之外，有部分手机会遇到闪退、关机、白屏等现象。如果是关机那就不用修改了，如果闪退、白屏那么可以多试几次，但如果还是不行，那么也只能放弃了。

1.首先我们需要一条规则链接，这个大家需要安装捷径才能使用：

https://www.icloud.com/shortcuts/a2dbff5c56ec4925978ea13373a8284e

用户朋友们复制链接后必须要选择在 Safari 浏览器打开!

2.在安装好这条规则之后，我们点击一下这条规则，选择第一个安装通道，这时它会提示安装一款应用(安装提示可能有点慢)，我们选择安装。

3.当安装完成之后我们的手机界面会出现“Fizaescaped12.x”的应用程序，由于这是第三方的应用，所以我们要在手机的设置-通用-描述文件，在找到刚才的应用后选择信任。

4.信任后我们先在桌面打开它看看是否有闪退、关机、白屏等现象。如果正常我们在打开那条规则，选择微信提示音，里面也有一些提示音，这些大家可以随便选择。

5.选择一个提示音后我们会来到试听界面，这里我们可以点击播放按钮进行试听，如果觉得可以，那么我们就点击左上角的【完成】，之后在底部的导入提示中，点击【打开并导入到Fizaescaped】。

6.之后我们的手机会自动跳转到FilzaEscaped这个App中，这里我们也能看到有一个in.caf的文件。点击编辑后选择这个文件，再点击下面的复制。

7.复制完成之后我们就点击左上角的返回，返回到不能返回就可以了。

然后依次进入 /var/containers/Bundle/微信/Application/WeChat.app文件夹

当我们进入WeChat.app这个文件夹之后，选择左下角的这个剪贴板按钮，选择粘贴，这时会跳出【替换】的提示，我们选择替换就可以了，这样提示音就修改完成了。

8.最后我们在重启微信就可以了。

如果大家想换回之前的系统提示音，那么我们打开规则，选择微信提示音后，这最上面就有一个官方原版，我们点击后就可以了(其余步骤一样)。

安卓修改提示音操作步骤(不需要ROOT权限)

1.打开微信，点击[设置];

2.点击[新消息提醒];

3.选择[新消息提示音];

4.选择[跟随系统];

5.直接把喜欢的铃声导入到手机内选择即可;