女主播经纪公司主播适合哪些节目？主播节目怎么搭配

2019-03-17 11:21:43 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

女主播经纪公司是steam上一款国产经营游戏，玩家在发展主播时需要注意适合的节目选择，91单机小编给大家带来女主播经纪公司主播节目适配表一览，来看看游戏里的主播都喜欢哪些节目吧。

主播节目适配表一览

体力消耗基本只影响节目评分，实际游玩过程可以看到主播哪怕体力在90以上依然会去外面休息一会。

节目基础分是一个固定值，算是该节目上限的主要影响因素之一。

喜欢节目数和抗拒节目数几乎决定了该主播的培养成长上限。

洛洛是个很有意思的主播，几乎什么都可以接受，基础工资低，但是不要被她超广的覆盖面所欺骗。

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以上就是小编为大家带来的女主播经纪公司主播节目适配表一览