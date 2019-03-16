隐形守护者陆望舒结局有哪些？结婚结局触发流程是什么

2019-03-17 11:12:39 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

隐形守护者陆望舒是众多女主中占据很大一部分内容的一个，更是有着和男主的结婚剧情，91单机小编给大家带来隐形守护者陆望舒结局。

《隐形守护者》陆望舒图1

陆望舒在众多女主当中，应该不是算最悲情的哪位，但也是众多玩家非常关心的女性。

大部分玩家，在玩到第九章远东残阳这一关的时候，无论怎么选择，陆望舒都会死去，其实跟前面的章节有关，首先，能增加陆望舒好感度的选项，全部要得到，并且在第七章，陆望舒和主角一起行动，陆望舒假扮肖途未婚妻的时候，其中有一个小章节“笑容选择”，在这个小插曲当中会让玩家从“可惜只有你陪我”和“我非常讨厌你”这两个选项中选择一个，自然是要选择能增加好友度的选项，也就是第一个了。很多人在第九章的时候，不能让陆望舒存活下来的三个原因之一就是这个选项，第二个原因是好友度，能加的好友度直接加满，而让陆望舒活下去最为重要的原因，就是纯子线!一定要激活肖途潜入拯救纯子这一段剧情，要不然陆望舒还是要死。

在第九章，陆望舒遇到危险，这里有两个选项，这时候我们不能去救她，因为陆望舒在这里不会死，玩家选择追上去那个选项就行了。

在第十章极恶非道中，也就是拯救纯子这一章，在这一章的最后，肖途和纯子被包围，只要出去就要死，为了拖延时间，让纯子的父亲带兵来拯救纯子，肖途点燃了房子，两人在房子中等待救援。最后，武藤志雄带兵来到，来到肖途和纯子面前，吩咐下去之后，竟然拿出枪指向肖途，说出肖途是奸细这样的话。纯子用自己的身体挡住肖途，不让自己的父亲杀死肖途，并让肖途用枪指着自己，众人离开房子，来到外面。

《隐形守护者》陆望舒图2

纯子希望自己的父亲不要为难肖途，并说出肖途救过自己，一命换一命，也希望自己的父亲能放过肖途。

武藤志雄也非常同意这句话，不过下一秒钟，武藤志雄让人把陆望舒带了过来，没错，就是陆望舒!

在第九章，陆望舒遇到危险，被武藤志雄带走，一直在武藤志雄的手里。

武藤志雄让肖途做一个选择，自己和陆望舒之间，只能选择一个人活下去。

这时候，我们选择放走陆望舒，让陆望舒去延安，和他男友见面，虽然肖途早就知道她的男友早就已经死去，但就是要让她活下来，陆望舒表示拒绝，自己已经没有体力回去，还不如让肖途回去，并且让肖途给自己的男友带回去一句话，肖途摇了摇头，坚持让陆望舒离开。

陆望舒成功离开之后，此时的肖途也感到了害怕，但事已至此，没有办法，想要在死之前抽一支烟，可是火柴已经没有，用来点燃房子了，无奈一笑，把嘴上的香烟往外一吐，最终吐到武藤志雄手里，武藤志雄最终只是向肖途的脚开了一枪，在离开之前，武藤志雄打死宣扬肖途的汉奸行为，想要让肖途死在自己人手里，同时，武藤志雄也给了肖途一个活下去的机会。

《隐形守护者》陆望舒图3

在终章的时候，肖途从牢里放出来，此时游戏中已经解放，百姓重新过上了自己想要的生活，在牢里的时候，肖途重新被地下党的身份，虽然不是胡峰的身份，但也足以让肖途能够正大光明的活下去了。

从牢里出来之后，肖途准备接受组织的安排，成为一个普通人继续发光发热，就在这个时候，陆望舒出现了!陆望舒看到肖途的时候，脸上说不出的震惊。当初陆望舒离开之后，去了延安，可是在延安知道自己男友已经死去的消息，心灰意冷，但内心非常担心肖途。

看到肖途，陆望舒上前重重的给了肖途一巴掌，然后紧紧的和肖途拥抱在一起。

《隐形守护者》陆望舒图4

在最后，陆望舒和肖途结婚了，两个人共同度过下半辈子，还生了一个儿子，这就是陆望舒最后的结局，同时在众多女主当中，无论是什么样的结局，都只有陆望舒和肖途结婚的戏份，其他女主无论改变什么剧情，都无法和肖途结婚，可以这么说，隐形守护者男主角肖途的另一半，早就已经注定。