隐形守护者陆望舒结局有哪些？结婚结局触发流程是什么

隐形守护者陆望舒是众多女主中占据很大一部分内容的一个，更是有着和男主的结婚剧情，91单机小编给大家带来隐形守护者陆望舒结局。
《隐形守护者》陆望舒图1
陆望舒在众多女主当中，应该不是算最悲情的哪位，但也是众多玩家非常关心的女性。
大部分玩家，在玩到第九章远东残阳这一关的时候，无论怎么选择，陆望舒都会死去，其实跟前面的章节有关，首先，能增加陆望舒好感度的选项，全部要得到，并且在第七章，陆望舒和主角一起行动，陆望舒假扮肖途未婚妻的时候，其中有一个小章节“笑容选择”，在这个小插曲当中会让玩家从“可惜只有你陪我”和“我非常讨厌你”这两个选项中选择一个，自然是要选择能增加好友度的选项，也就是第一个了。很多人在第九章的时候，不能让陆望舒存活下来的三个原因之一就是这个选项，第二个原因是好友度，能加的好友度直接加满，而让陆望舒活下去最为重要的原因，就是纯子线!一定要激活肖途潜入拯救纯子这一段剧情，要不然陆望舒还是要死。
在第九章，陆望舒遇到危险，这里有两个选项，这时候我们不能去救她，因为陆望舒在这里不会死，玩家选择追上去那个选项就行了。
在第十章极恶非道中，也就是拯救纯子这一章，在这一章的最后，肖途和纯子被包围，只要出去就要死，为了拖延时间，让纯子的父亲带兵来拯救纯子，肖途点燃了房子，两人在房子中等待救援。最后，武藤志雄带兵来到，来到肖途和纯子面前，吩咐下去之后，竟然拿出枪指向肖途，说出肖途是奸细这样的话。纯子用自己的身体挡住肖途，不让自己的父亲杀死肖途，并让肖途用枪指着自己，众人离开房子，来到外面。
《隐形守护者》陆望舒图2
纯子希望自己的父亲不要为难肖途，并说出肖途救过自己，一命换一命，也希望自己的父亲能放过肖途。
武藤志雄也非常同意这句话，不过下一秒钟，武藤志雄让人把陆望舒带了过来，没错，就是陆望舒!
在第九章，陆望舒遇到危险，被武藤志雄带走，一直在武藤志雄的手里。
武藤志雄让肖途做一个选择，自己和陆望舒之间，只能选择一个人活下去。
这时候，我们选择放走陆望舒，让陆望舒去延安，和他男友见面，虽然肖途早就知道她的男友早就已经死去，但就是要让她活下来，陆望舒表示拒绝，自己已经没有体力回去，还不如让肖途回去，并且让肖途给自己的男友带回去一句话，肖途摇了摇头，坚持让陆望舒离开。
陆望舒成功离开之后，此时的肖途也感到了害怕，但事已至此，没有办法，想要在死之前抽一支烟，可是火柴已经没有，用来点燃房子了，无奈一笑，把嘴上的香烟往外一吐，最终吐到武藤志雄手里，武藤志雄最终只是向肖途的脚开了一枪，在离开之前，武藤志雄打死宣扬肖途的汉奸行为，想要让肖途死在自己人手里，同时，武藤志雄也给了肖途一个活下去的机会。
《隐形守护者》陆望舒图3
在终章的时候，肖途从牢里放出来，此时游戏中已经解放，百姓重新过上了自己想要的生活，在牢里的时候，肖途重新被地下党的身份，虽然不是胡峰的身份，但也足以让肖途能够正大光明的活下去了。
从牢里出来之后，肖途准备接受组织的安排，成为一个普通人继续发光发热，就在这个时候，陆望舒出现了!陆望舒看到肖途的时候，脸上说不出的震惊。当初陆望舒离开之后，去了延安，可是在延安知道自己男友已经死去的消息，心灰意冷，但内心非常担心肖途。
看到肖途，陆望舒上前重重的给了肖途一巴掌，然后紧紧的和肖途拥抱在一起。
《隐形守护者》陆望舒图4
在最后，陆望舒和肖途结婚了，两个人共同度过下半辈子，还生了一个儿子，这就是陆望舒最后的结局，同时在众多女主当中，无论是什么样的结局，都只有陆望舒和肖途结婚的戏份，其他女主无论改变什么剧情，都无法和肖途结婚，可以这么说，隐形守护者男主角肖途的另一半，早就已经注定。
华为Nova4e已经正式发布了，很多用户都在问华为Nova4e和小米9SE哪个好？小编为大家带来了华为Nova4e和小米9SE对比评测，一起来看看吧。华为Nova4e和小米9SE哪个好外观方面外观方面，华为nova4e正面是一块6.15英寸“珍珠全面屏”，分辨率为2312×1080像素，采用了德国莱
鬼泣5中的维吉尔难度很高，很多玩家表示无从下手，那么鬼泣5维吉尔怎么杀？小编为大家带来了鬼泣5维吉尔各阶段实用打法技巧攻略，一起来看看吧。首先要学会的是皇家守卫4级，魔人的发射激光技能，魔人槽和血槽越多却好。根据V哥战斗流程分为四个阶段：1.P1，V哥会发射蓝箭、次元斩、近身斩等攻击前摇十分明显的技
全境封锁2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问全境封锁2奇特手枪怎么获得？得到奇特手枪首先就要获得肯卓的自由设计图，小编为大家带来了全境封锁2奇特手枪获取方法，一起来看看吧。简易流程首先说一下，一定要按照顺序打。1.打通国会大厦获得第一个奇特零件<扳机和设备>。2.打通美国历史博物馆(困难或
全境封锁2是一款多人在线射击游戏，很多玩家都在问全境封锁2什么武器好用？小编为大家带来了全境封锁2武器伤害及附加属性汇总，一起来看看吧。注意：以下测试均为靶场数据，请勿直接代入实战。本帖也会略微的介绍一些装备bd，但因为还未开放世界5，所以属性可能不准确。好了，开始正式内容：首先我们看到一把武器。如
全境封锁2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问全境封锁2怎么刷材料？小编为大家带来了全境封锁2材料速刷方法攻略，一起来看看吧。首先将【制作材料】特长到3级，可以将材料可储备量提升至500个(要求等级30)，这对储存材料非常有帮助。并且通过武器装备页面我们很容易就能发现，在制作和升级中最需求的材料就是【金
全境封锁2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问全境封锁2存专家怎么配装？小编为大家带来了全境封锁2爆破及生存专家配装推荐，一起来看看吧。装备选择面板武器方面根据个人喜好、手感、天赋搭配根据自己打法改变。疯狂、刺击、节奏十足推荐选择。防具属性：技能强度、冷却时间减少、精英伤害。天赋破坏之王最优先。熟练带一
鬼泣5是一款高人气动作游戏，很多玩家都在问鬼泣5维吉尔怎么打？尼禄的话用鬼手投摔问题不大，那么但丁怎么打维吉尔？小编为大家带来了鬼泣5维吉尔皇家守卫高输出打法攻略，一起来看看吧。虽然是有成就让你某关空手过的，但我发现但丁空手有评价加成，也就是说即使打的很烂，只要不续关，必然S。想刷前两个难度的朋友可
DNF游戏中参与渔人之海的女儿活动，通关挑战模式小游戏获得海洋之珠道具，很多玩家都在问DNF海洋之珠有什么用？小编为大家带来了DNF海洋之珠作用一览，一起来看看吧。DNF海洋之珠作用介绍活动时间：2019年3月21日-2019年4月23日获得方法：参与渔人之海的女儿活动，通关挑战模式小游戏获得海洋之
鬼泣5是一款高人气动作游戏，很多玩家都在问鬼泣5前期技能怎么购买？小编为大家带来了鬼泣5前期技能购买推荐，一起来看看吧。闪避系统及技能购买分析1、关于闪躲：新习惯用跳跃躲避，再习惯用翻滚从DMC4开始nero就有各种花式闪躲的技能可以购买，这也是给5的初玩者一种错觉：闪躲还有高级技能，那看来要多用熟
鬼泣5游戏二周目之后尼禄重新获得了魔人能力，所以对比一周目打法略有变动，小编为大家带来了鬼泣5二周目尼禄魔人化打法攻略，一起来看看吧。二周目尼禄打法变动分享相信许多人都已经通过H或DH难度,正在朝更高的的难度推进中.从二周目开始Nero就取回了DT,增加了一些技能.小弟试著分析如下,如果不够完善还希