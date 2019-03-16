星露谷物语骷髅钥匙有什么用？骷髅钥匙任务流程是什么

2019-03-17 11:11:07 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

星露谷物语骷髅钥匙是矿洞后期才能获取的道具，部分玩家不知道有什么用，91单机小编给大家带来星露谷物语骷髅钥匙作用。

《星露谷物语》中的矿洞，相信是所有玩家一定要去的地方，随着玩家不断深入，在矿洞最底层，也就是第120层的时候得到一个骷髅钥匙

骷髅钥匙的正确使用方法，其实是用来打开沙漠地牢的，而且在玩家得到骷髅钥匙的时候，这骷髅钥匙就到了玩家的钱包当中，变相的防止玩家好不容易得到的骷髅钥匙小时，只要玩家查看个人技能的时候就能看到骷髅钥匙了。

前面说到，沙漠地牢是要用骷髅钥匙打开的，那么沙漠地牢的位置在哪里呢?非常简单，沙漠地牢的所在地就在沙漠(这不是废话么)，乘坐巴士来到沙漠，玩家会发现巴士停靠的上方，有一个小池塘，再往上走，就能看到一个山洞了，进入这个山洞，就会看到一扇木门，而这扇木门上还有一个骷髅形状的标志，而且这扇门是锁上的状态，看到这里，玩家们应该已经明白一些了，没错，这扇骷髅木门的钥匙，就是矿洞120层得到的骷髅钥匙。

这扇门其实也不用拿出钥匙打开，只要你身上有骷髅钥匙就行，用鼠标右键点一下这个门，就能进去了，而这个地方就是沙漠地牢了，沙漠地牢的危险程度比矿洞要稍微高一点，而且沙漠地牢时没有层数限制的，也就是说你想要下几层都可以，前提是你要办得到。