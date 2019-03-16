这是警察牙医案怎么破解？66天牙医案触发流程是什么

这是警察中许多案件难度很高，对于玩家推理能力比较考验，91单机小编给大家带来这是警察牙医案流程。
首先在游戏第66天的时候和FBI探员见面，触发剧情，经过一番介绍之后，知道了一位神出鬼没的连环杀人案罪犯，这几个案子里凶手表现出一贯的手法，绰号是牙医。FBI委托玩家侦破这个案子，进入警察局的办公界面，就能正式的领取这个任务了。
《这是警察》游戏截图1
发现受害人阶段：
第一位受害者是一位21岁的市政厅实习生，在自己的公寓被残忍杀害，对于这名受害者，建议派两名实力比较弱的探员前往，之所以要选择比较弱的探员，是因为其中一名探员会被牙医杀掉，玩家正式进入牙医的视线之中，并联络玩家，要给玩家寄明信片，说里面有抓他的凶手，要求就是不能跟FBI共享线索，这里会出现一个选项，一定要选择不公开线索。查看牙医送来的明信片，随后到圣家披萨店得到一张黄色的纸，这是证物，与此同时，因为选择不公开的选项，副局长会来告诉你，你的手下中有一人准备举报此事，这人是内奸，好好记住他的名字，用黑帮家族的犯罪陷阱与调查陷阱来除掉他，要不然如果被举报，线索就会中断，任务也完成不了。
第二位受害者是25岁的俱乐部舞女，在游戏第68天的时候出现，在家里被残忍的杀害。之后牙医会寄来一张纸，上面标出五个地点，选择去财富银行，会发现一辆玩具警车。游戏时间69天的时候，迫于压力会召开记者招待会，在记者招待会上选择轻描淡写的介绍案情，不要承认现在有什么证据，如果这样做，那么案子就会保留下来。
第三位受害者是前市长的秘书，在游戏时间第71天的时候在汽车旅馆被残忍的杀害，调查一番之后，我们选择去阿塔拉殡仪馆，在那边我们会得到新的证物，这证物是一本圣经。
第四位受害者是一位40岁的餐厅经理，在公寓内被杀，牙医再次寄来明信片，在地图上会出现七个地点，这时候我们选择去木马玩具店，会拿到新的证物，一双手套。
第五位受害者是一名45岁的市政厅员工，在游戏时间77天的时候被残忍杀害，牙医的明信片出现，这时候我们选择乱剪美发沙龙，得到新证物-一张字条。
《这是警察》游戏截图2
破案阶段：
现在玩家手里应该已经有了足够的证物，现在开始来还原现场，第一个证物是黄色的布，我们选择黄色的外面送货员。
第二个证物是玩具警车，我们选择赶紧的汽车棍
第三个证物是圣经，我们选择手铐和被锁链捆绑的双手
第四个证物是手套，在线索中我们选择黄色的细绳
最后一个证物，我们选择蒙上双眼，用电钻。
这些线索我们进行一个正确的顺序排列之后，终于知道凶手的真实身份，不过现在还不能抓，所以我们选择等待有利的时机。
在游戏时间第80天的时候，副局长会给玩家打电话，说已经抓到了牙医，玩家赶到之后发现是一名高大的女性，不过你应该知道，她只是一名顶替者，随后玩家凭借证据，抓出真凶，这案子也圆满结束，案子被破之后，玩家会得到十七万五千美元的奖励。
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