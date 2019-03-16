模拟山羊金羊杯在哪？全收集方法是什么

2019-03-17 11:07:06 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

模拟山羊金羊杯似乎游戏中的重要收集道具， 想要全部收集有一定挑战性，91单机小编给大家带来模拟山羊金羊杯位置。

11个金羊杯位置大全：

1、在游戏刚开始，也就是所谓的出生地，仔细观察就会发现在角落有一个金羊杯放在那边

2、在出生地后边那个白房子的二楼，这个金羊杯需要借助马路边上的风扇，借助风的力量，让山羊可以被吹上来，借此顺利拿走金羊杯。

3、你会发现有人在开聚会，这第三个金羊杯就在开聚会旁边的房子上。

4、加油站对面有很多集装箱，其中蓝色集装箱内就有一个金羊杯。

5、在加油站里面，也就是超市那边，有一个修车的地方，一个金羊杯就在角落里。

6、有一个房子上，是由一个比较大的钟，在钟里就有一个，各位可以查看周围，是由风扇的，借助风扇的能力，让自己飘到钟楼上边就能拿到金羊杯了。

7、吊塔那边，已经被吊起来的蓝色集装箱内，有一个金羊杯。

8、在聚餐的这些人对面二楼里有一个，楼顶上的烟囱也有一个。

9、正在建设的楼上有一个

10、在草原上，有一个无底洞，在无底洞的边上就有一个

11、最后一个金羊杯在聚会这边，围着那个破旧的小台子穿一圈，注意影子哦，谁都没想到想到，在草里有金羊杯，如果不是因为影子的关系，恐怕谁都发现不了。