侠客风云传最强剑法怎么获取？独孤九剑学习条件是什么

侠客风云传独孤九剑是十分强大的剑法，当然学习要求也比较高，部分玩家不清楚如何获取，91单机小编给大家带来侠客风云传独孤九剑学习方法
首先，要得到独孤九剑是非常简单的一件事，在新手村，也就是杜康村的时候，相信玩家会看到有一名乞丐吧，和这名乞丐对话，上来就是向你要钱，给了之后继续对话，又向你要钱，反复几次之后这名奇怪会让你选择一本秘籍，选独孤九剑，就能得到这本武功秘籍了，这本武学暂时不能学，武学必须达到150以上才能够学习，前期是学不了的。
《侠客风云传》游戏图1
大家是不是以为独孤九剑到这里就结束了?不好意思，并没有。在乞丐这边得到的独孤九剑，可以说是一本不完整的武学，想要得到完整的独孤九剑，还有做一些事。
首先，要准备10个蛇胆，10个虹鱼，10个冬虫夏草，自身医术达到80以上，打猎技能达到80以上，紫薇剑一柄。
我们要进入盟主线，或者天王线，可以在大地图走动的时候，我们就要开始升级独孤九剑的计划了，召回任天翔或得到金翅鸟的血，这时候主角医术和打猎达到80以上就会触发额外剧情，发现大金翅鸟已经受伤，询问任天翔，他会告诉你以前跟杨雨枫隐居在华山附近，遇到神雕，这大金翅鸟是被这神雕给伤的。
然后我们立刻出发，在大地图华山附近，我们就能看到神雕，让你们准备的10个蛇胆，10个虹鱼，10个冬虫夏草在这里就会派上用场，身上有这些东西，神雕才会和你对话。对话成功之后，让你准备的紫薇剑在这里起到作用，会让你选择紫薇剑这个选项，当然了，如果你除了紫薇剑之外，还有玄铁剑，或者自身学习了六脉神剑，那么这一次和神雕对话，就会出现玄铁剑、紫薇剑和六脉神剑三种对话方式。
《侠客风云传》游戏图2
玄铁剑：
给神雕看玄铁剑，神雕就会带主角去剑冢，然后触发战斗，和独孤求败的剑意战斗，胜利之后就会学习玄铁剑法。
第一式 重剑无锋 杀伤力600-700 CD=0 两格大扇形 效果：内伤无视
第二式 大巧不工 杀伤力1000-1200 CD=3 自身周围0格 效果：对己方正面状态 大巧不工：伤害，暴击提升40%，持续三回合
六脉神剑：
给神雕展示六脉神剑，也会触发和独孤求败剑意对决，胜利之后领悟心法-无剑无我。
无剑：必定命中，每回合累积闪避、暴击、反击5%，上限45%。
无我：连斩;免疫晕眩，暴击，反击。
无敌：所有BUFF的效果回合数+1，DEUFF的效果回合数-1。
紫薇剑：
当然了，我们此行的目的可是让独孤九剑升级，变成完整版的独孤九剑，给神雕看紫薇剑，并且已经学习了从乞丐那边得到的独孤九剑，触发与独孤求败剑意的战斗，战斗胜利之后，原本独孤九剑的招式会全部升级，成为新的招式。
第一式 料敌机先 400-450 CD=0 两格直线 效果：无视 连击 识破
第二式 以剑破气 450-500 CD=1 一格扇形 效果：无视 内伤 破绽
第三式 无招之剑 1200-1300 CD=2 三格单体 效果：无招胜有招：无视，必定命中，必定暴击，额外行动一次。
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