全境封锁2电工怎么玩？PVE装备技能搭配技巧是什么

2019-03-17 11:00:52 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全境封锁2中装备丰富，玩家可以自由选择搭配，那么电工PVE要注意哪些呢，91单机小编给大家带来全境封锁2电工该怎么玩。

满级玩法介绍

先谈装备选择:

武器方面：根据个人喜好,手感.天赋搭配根据自己打法改变。

疯狂,刺击,节奏十足推荐选择。

防具方面:

属性:技能强度,冷却时间减少,精英伤害。

天赋:

破坏之王最优先。

熟练带一个,真的奇效,经常一波战斗刷两三个滚雷。

另外,重击也不错.15%精英伤,黄怪收益极大。

然后技能,我带两个技能.集束滚雷.和火化合物。

集束滚雷:自动索敌.可以叠加伤害.配件方面.额外地雷数量我不确定是否有效果.伤害实打实的增伤。

火化学物:这个技能可以说是本作神技了。集控场,伤害为一体，可以当做是前作的高爆粘弹来用。默认二发可以使用配件增加数量。充能机制,使用方面,可以堵门提前放,也可以糊脸。

配件选择:一个数量(现在已经有+6数量的配件了!!),一个范围(50%左右的很多)或伤害(至少有65%的)。

手雷没什么好说的..随便选! 如果生存专家,最好带燃烧手雷。

总之一句话：爆炸一时爽,一直爆炸一直爽。

以上就是这篇全境封锁2PVE电工配装推荐的全部内容了