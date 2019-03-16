全境封锁2蓝屏崩溃怎么办？蓝屏宕机解决方法是什么

2019-03-17 10:58:12 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全境封锁2发售后，有着不小的人气，同样也出现了许多问题，91单机小编给大家带来全境封锁2蓝屏崩溃解决方法吧。

蓝屏崩溃解决方法

官方对这个问题的态度：

我们正在努力解决正在发生的宕机事件，这些事故似乎与特工在团队中使用的攻击无人机有关，也与技能不能正常工作以及立即处于15秒的冷却时间有关。

在没有出补丁的时候，我的建议是如果你等不急继续当特工，请暂时停止使用机枪，无人机，萤火虫，盾牌，蜂巢。

联机组队打副本为了能正常游戏，推荐带加血枪和追踪滚雷。然后通过昨天晚上进6个小时的游戏，我们队伍三人全程没有发生任何奔溃蓝屏的情况。这当然不能保证百分之百不崩溃，至少正常游戏很长一段时间，所有目前我们都来当个没法用酷炫技能的弱鸡特工吧。

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