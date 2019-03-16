全境封锁2满级是多少 满级以后玩法攻略

2019-03-17 09:12:02 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全境封锁2游戏中很多小伙伴不知道满级吧，那么满级怎么解决呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

有过一代的特工应该知道，诸如全境封锁这样刷刷刷的游戏，在满级之后才是正真进入到游戏。那么满级是多少级，之后我们要去做些什么?今天就为大家带来全境封锁2满级这么玩的介绍。

全境封锁2与前作一样30级为满级，在我们满级以后还可以做这些事：

1、直接去暗区搬箱、清小怪(看运气，如果没其他叛变特工骚扰的话)，通常搬几圈箱子就能很快凑齐据点要的装备分数。

2、直接去完成地图上那6个被入侵的任务，以及刷各种控制点、支线等等，凑齐据点需要的装备分数。

3、然后通关据点任务，逐步进入世界4。开始先努力刷点装备，清光任务和那些找隐藏任务、彩蛋的任务，等下两个星期出世界5，才是最重要的刷刷刷阶段。

30级以后的世界就是在不断的刷刷刷，游戏的本质就是这样，也是这个游戏最大的乐趣所在。以上就是本次全境封锁2在满级以后的玩法介绍，喜欢的玩家不要错过哦!