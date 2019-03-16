了不起的修仙模拟器功法怎么样 功法优缺点介绍

相信在了不起的修仙模拟器游戏中很多小伙伴找不到功法吧，那么功法怎么样呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！
《了不起的修仙模拟器》中的十一本功法各自有它们的优缺点，哪一本功法比较强，应该怎么选择合适的功法想必是各位玩家迫切想要知道的内容。
功法大全：《长生六道轮回经》、《己寅九冲多宝真解》、《三阳三味丙丁炼火诀》、《九转金丹直指》、《太上忘情道》、《葵花炼神法》、《偷天诀》、《北斗洞心劫法》、《七杀剑诀》、《太和十六洞天》、《玉清仙法》。
《了不起的修仙模拟器》游戏截图1
长生六道轮回经：
这本功法是一本木属性的功法，需要5以上的神识，6.5以上的根骨，6.5以上的悟性和4以上的机缘才能够和这本功法匹配。
学习这本功法之后，虽然不擅长炼丹和炼器，但战斗力很强，不过这本功法小编不推荐给掌门学，这本功法的优点非常明显，灵气超越同修为的修士，寿命也非常的长，可是缺点也非常明显，每一次突破，自身的灵力上限就会降低，需要突破到一定境界才能提高，而且修炼这本功法需要经历轮回，就是修为全无，和普通弟子一样开始干活那种，这种突破方式非常慢，所以前期是不推荐这本功法给掌门人学习，这本功法应该算是后期功法吧，等门派中经历一段时间之后可以再作考虑。
己寅九冲多宝真解：
这本功法，同样的也是一本木属性的功法，需要8以上点神识，5.5以上的悟性，4以上的机缘才能够匹配这本功法。
这本功法，大家可以理解成一本炼器功法，学习这本功法的人战斗力很弱，但极为擅长炼器，不过小编这里还是推荐后期的时候再让人学这本功法，毕竟前期没什么好炼的。
三阳三味丙丁炼火诀：
这是一本火属性功法，神识、根骨、魅力、悟性和机缘这五维全部达到5.5以上才能够匹配功法。
这本功法属性平滑， 对外门弟子的要求算是比较小的，突破瓶颈非常简单，可以说这本功法是一本前期功法，非常推荐第一代掌门来学习，不过缺点也非常明显，在每一次突破瓶颈的时候，都会伴随着风险，所以每一次突破瓶颈，需要准备丹药来准备疗伤才是。
九转金丹直指：
火属性功法，需要6.5以上的神识、5.5以上的根骨和6.5以上的悟性才能够匹配这本功法。
这本功法是一本炼丹功法，所以没什么好说的，前期不推荐学习，因为在前期作用并不是很大，建议在门派中出了一位元婴境修士，并这名元婴修士即将突破的时候，可以挑选一名弟子修炼。
太上忘情道：
火属性功法，需要6以上的神识、9以上的魅力、5.5以上的悟性才能够匹配这本功法。
这本功法擅长强大的剑术和操弄人心之术，这不是废话么，需要9以上的魅力才能够匹配，总要有那么一点意思，攻击性很不错的功法，不过在突破的时候需要历练，这历练也不算费时间，推荐高魅力高处世的弟子修炼这本功法。
《了不起的修仙模拟器》游戏截图2
葵花炼神法：
这本功法是一本土属性功法，神识、魅力和悟性都需要6.5以上才能够完美匹配这本功法。
葵花炼神法可以说是休息中最有意思的功法了，此功法擅长御气之术，只能够由女子修仙，当然了，男子也是能修行的，不过男子修炼这本功法，小丁丁可是会不见的哟，修为高深之后，摇身一变就变成仙女了。
偷天诀：
土属性功法，9.5以上的根骨才能够跟这本功法匹配。
此功法擅长护御之术，在金丹品阶满足条件的情况下，一定突破成功，在修炼过程中可以消耗自身寿命，来快速提高自己的修炼速度，是一本邪派武学。
北斗洞心劫法：
金属性功法，需要7.5以上的神识、4.5以上的根骨以及5.5以上的悟性才能够和功法匹配。
这本功法极擅长剑术，不过修炼速度很慢，不过也正是因为修炼满，获得的参悟值比其他人要多。
七杀剑诀：
金属性功法，需要7.5以上的神识，7.5以上的根骨以及4.5以上的机缘才能够匹配。
这本功法就有点意思了，学习此功法的修士，擅长御器之术，而且战斗力非常强大，但因为杀劫太重的原因，在突破的道路上要历经层层天劫。
太和十六洞天：
游戏中唯一一本水属性的功法，需要7.5的根骨，5.5的魅力以及6.5的悟性才能够匹配。
一本老实人功法，修炼这本功法的人，修为会平稳缓慢的上升，稳扎稳打形的，能力不是特备突出，不过这本功法上有提升灵气上限和气感的技能，非常适合传功给他人，为下一代弟子实力努力。
《了不起的修仙模拟器》游戏截图3
玉清仙法：
这本功法的属性是“无”，需要4以上的神识，7.5以上的悟性以及6以上的悟性才能够匹配。
这本功法的威力，应该说是最强也不过为，修炼此功法的人，擅长各类法术，而且法术伤害很高，自身修为根基深厚，只是如果要进阶的话，需要各种至宝，突破十分困难，对突破的环境要求也是非常的高，非常难结一品金丹，要修炼此功法，门派必须经历过三代以上才行，要不然寸步难行。
以上就是修仙模拟器中十一本功法的介绍了，玩家们应该会对功法的学习优先级有了一个全面的了解，在小编看来，其中七杀剑诀和玉清仙法是最强的战斗功法，各位可以参考下哟~
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