神怒之日前传角色怎么样 主要人物信息介绍

2019-03-17 09:09:48 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在神怒之日前传游戏中很多小伙伴不知道角色吧，那么角色有哪些呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

游戏神怒之日前传将继承神怒之日的世界观展开故事。与前作不同的是，神怒之日前传属于全年龄作品。那么在新的作品中。

威尔海姆·埃雷伯格

圣枪十三骑士团黑圆桌第四位，有着穿刺公别名的男人。

从第二次世界大战起年龄就完全没有增长，一直存在着。

作为出现在世界上的纷争地带并极尽暴虐的吸血鬼，成为了战场上的传说。

然后于现在，为了长年等待着的名为黄金炼成的仪式而即将前往日本的他，

向与其接触的采访者讲述自己的过去。

克蕾维缇雅·耶路撒冷

在沙起义战中，与威尔海姆邂逅的修女。

和他一样是白化病，由此两人便开始一同生活。

无法生活在白昼世界的她，将自己定义为只有一半是人类，认为自己的一切

都达不到普通人水准的半调子。

这与其说是自虐，不如说是源自对光明的憧憬的 对他人的过高评价，

对大摇大摆的行走在白昼世界的人们的纯粹憧憬，敬意或是恋慕之情。

贝露卡·埃雷伯格

威尔海姆的母亲，同时也是姐姐的女性。虽是已故之人，但因为是对威尔海姆的价值观

造成深远影响的存在，所以 圣遗物[暗之赐物] 模拟了贝露卡的姿态，盘踞于威尔海姆的内在。

因此它终究只是威尔海姆认识的母亲亦是姐姐的形象而已，但她所抱有的爱确实货真价值的。

誓言将自己的全部能力都为了威尔海姆而献上。

路德维希·梵·罗真克莱兹

围绕于1944年在卡廷森林陆续发生的怪异而与威尔海姆邂逅的迷之男子。

自称是梵蒂冈的特殊工作员，对黑圆桌也变现出友好态度，但其真正的目的依然不明。

骑士团副首领卡尔·克莱夫特将他称作玛土撒拉。

缇娜·玛罗伊

在现代，与即将赶赴诹访原的威尔海姆接触，并向其进行采访的女性。

冷静，且很有胆量，是能将威尔海姆称作[是我喜欢的类型]的职业女性。