全境封锁2闪退报错怎么样 闪退解决方法攻略

2019-03-17 09:08:33 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全境封锁2游戏中很多小伙伴不知道闪退报错吧，那么闪退报错怎么解决呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

全境封锁2是最近育碧刚刚发售的游戏，不少玩家满怀激情想去华盛顿特区一展手脚时结果遇上了闪退的问题就很糟心，那么全境封锁2闪退报错怎么办。

闪退详细解决办法

1、如果你们也遇到这样的闪退，加虚拟内存试试!我重装等其他办法都试了，要绝望的时候有人说这个能行，一试成功了，亲测有效。

2、也有可能是因为配置达不到游戏最低要求。可能需要升级硬件了。

3、也有可能是游戏内开启了DX12导致了闪退，尝试一下将DX12关闭。