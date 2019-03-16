隐形守护者陆望舒不死怎么弄 陆望舒不死攻略

相信在隐形守护者游戏中很多小伙伴不知道陆望舒不死吧，那么陆望舒不死怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！
《隐形守护者》中，第九章《远东残阳》里肖途在击杀荣三逃出兴荣帮时，会被大队人员追杀，在没有弹药危机之际，陆望舒前来相救，如果肖途选择留下来会直接死;如果去寻找支援，陆望舒似乎就死了。
陆望舒不死方法
俗话说，活要见人，死要见尸。陆望舒看上去是死了，那实际上要是没有死呢?陆望舒在游戏中，其实大概率是不死的。
首先在第五章菊刀中，不要答应武藤志雄去暗杀浅野博文，不然肖途不得不一起杀死陆望舒，然后触发悲剧章节《扶桑安魂曲》。
然后在第九章中，本来肖途就应该去码头找支援老高，这时候陆望舒会被武藤志雄的日军押作为人质，也算活下来了。找老高时，发现不对劲，不签字，持续对峙，触发剧情到第十章。
后续比较完美的红色芳华结局中，肖途在斧王家里拯救了武藤纯子后，武藤志雄选择让陆望舒和肖途当中死一个人，选择让陆望舒活吧。然后武藤志雄开枪打了肖途的腿，算是饶了一条命，之后1951年新中国成立后，肖途被释放到农村，能与陆望舒团聚，最后结婚生子，圆满结局，。(涉及剧透，选中后可看)
以上就是隐形守护者陆望舒不死方法介绍，陆望舒虽然在游戏中的戏份在女主演里算少的，人气也偏低，但也算是官配，虽然方敏是女主角，但结局却非常悲壮。
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