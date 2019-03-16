全境封锁2敌人贴脸怎么样 战斗技巧心得攻略

相信在全境封锁2游戏中很多小伙伴不知道敌人贴脸吧，那么敌人贴脸怎么样呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！
在理想状况下，我们与敌人对射是最佳的选择，不过在全境封锁2中，敌人的AI被加强了，他们不单单不会傻傻的在原地等我们，还学会了绕后偷袭，当我们遇到贴脸的敌人该怎么办。
方法一、最好的方法就是使用闪光粘弹。
全境封锁2被闪后一片白
方法二、M870贴脸喷，血厚的那种敌人不建议使用该方法。
方法三、懒驴打滚，翻滚到另一个掩体后面。
全境封锁2寻找掩体
遇到这种突然出现的敌人千万不要慌张，应对的方法总是有的，本次为大家带来全境封锁2应对贴脸敌人的方法就是这些，希望可以给大家游戏过程带来帮助。
华为Nova4e已经正式发布了，很多用户都在问华为Nova4e和小米9SE哪个好？小编为大家带来了华为Nova4e和小米9SE对比评测，一起来看看吧。华为Nova4e和小米9SE哪个好外观方面外观方面，华为nova4e正面是一块6.15英寸“珍珠全面屏”，分辨率为2312×1080像素，采用了德国莱
鬼泣5中的维吉尔难度很高，很多玩家表示无从下手，那么鬼泣5维吉尔怎么杀？小编为大家带来了鬼泣5维吉尔各阶段实用打法技巧攻略，一起来看看吧。首先要学会的是皇家守卫4级，魔人的发射激光技能，魔人槽和血槽越多却好。根据V哥战斗流程分为四个阶段：1.P1，V哥会发射蓝箭、次元斩、近身斩等攻击前摇十分明显的技
全境封锁2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问全境封锁2奇特手枪怎么获得？得到奇特手枪首先就要获得肯卓的自由设计图，小编为大家带来了全境封锁2奇特手枪获取方法，一起来看看吧。简易流程首先说一下，一定要按照顺序打。1.打通国会大厦获得第一个奇特零件<扳机和设备>。2.打通美国历史博物馆(困难或
全境封锁2是一款多人在线射击游戏，很多玩家都在问全境封锁2什么武器好用？小编为大家带来了全境封锁2武器伤害及附加属性汇总，一起来看看吧。注意：以下测试均为靶场数据，请勿直接代入实战。本帖也会略微的介绍一些装备bd，但因为还未开放世界5，所以属性可能不准确。好了，开始正式内容：首先我们看到一把武器。如
全境封锁2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问全境封锁2怎么刷材料？小编为大家带来了全境封锁2材料速刷方法攻略，一起来看看吧。首先将【制作材料】特长到3级，可以将材料可储备量提升至500个(要求等级30)，这对储存材料非常有帮助。并且通过武器装备页面我们很容易就能发现，在制作和升级中最需求的材料就是【金
全境封锁2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问全境封锁2存专家怎么配装？小编为大家带来了全境封锁2爆破及生存专家配装推荐，一起来看看吧。装备选择面板武器方面根据个人喜好、手感、天赋搭配根据自己打法改变。疯狂、刺击、节奏十足推荐选择。防具属性：技能强度、冷却时间减少、精英伤害。天赋破坏之王最优先。熟练带一
鬼泣5是一款高人气动作游戏，很多玩家都在问鬼泣5维吉尔怎么打？尼禄的话用鬼手投摔问题不大，那么但丁怎么打维吉尔？小编为大家带来了鬼泣5维吉尔皇家守卫高输出打法攻略，一起来看看吧。虽然是有成就让你某关空手过的，但我发现但丁空手有评价加成，也就是说即使打的很烂，只要不续关，必然S。想刷前两个难度的朋友可
DNF游戏中参与渔人之海的女儿活动，通关挑战模式小游戏获得海洋之珠道具，很多玩家都在问DNF海洋之珠有什么用？小编为大家带来了DNF海洋之珠作用一览，一起来看看吧。DNF海洋之珠作用介绍活动时间：2019年3月21日-2019年4月23日获得方法：参与渔人之海的女儿活动，通关挑战模式小游戏获得海洋之
鬼泣5是一款高人气动作游戏，很多玩家都在问鬼泣5前期技能怎么购买？小编为大家带来了鬼泣5前期技能购买推荐，一起来看看吧。闪避系统及技能购买分析1、关于闪躲：新习惯用跳跃躲避，再习惯用翻滚从DMC4开始nero就有各种花式闪躲的技能可以购买，这也是给5的初玩者一种错觉：闪躲还有高级技能，那看来要多用熟
鬼泣5游戏二周目之后尼禄重新获得了魔人能力，所以对比一周目打法略有变动，小编为大家带来了鬼泣5二周目尼禄魔人化打法攻略，一起来看看吧。二周目尼禄打法变动分享相信许多人都已经通过H或DH难度,正在朝更高的的难度推进中.从二周目开始Nero就取回了DT,增加了一些技能.小弟试著分析如下,如果不够完善还希