全境封锁2敌人贴脸怎么样 战斗技巧心得攻略

2019-03-17 09:00:42 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全境封锁2游戏中很多小伙伴不知道敌人贴脸吧，那么敌人贴脸怎么样呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

在理想状况下，我们与敌人对射是最佳的选择，不过在全境封锁2中，敌人的AI被加强了，他们不单单不会傻傻的在原地等我们，还学会了绕后偷袭，当我们遇到贴脸的敌人该怎么办。

方法一、最好的方法就是使用闪光粘弹。

全境封锁2被闪后一片白

方法二、M870贴脸喷，血厚的那种敌人不建议使用该方法。

方法三、懒驴打滚，翻滚到另一个掩体后面。

全境封锁2寻找掩体

遇到这种突然出现的敌人千万不要慌张，应对的方法总是有的，本次为大家带来全境封锁2应对贴脸敌人的方法就是这些，希望可以给大家游戏过程带来帮助。