杀戮尖塔心脏怎么样 心脏前置条件攻略

2019-03-17 08:59:56 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在杀戮尖塔游戏中很多小伙伴不知道心脏吧，那么心脏有什么用呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

《杀戮尖塔》中，有一名隐藏Boss-心脏，玩家通关之后才能打，可是大部分玩家不知道具体流程，直面心脏需要什么前置条件等。

心脏这名Boss，需要集齐三种宝石碎片才行，而想要集齐三种宝石碎片，还是有前置条件，首先，第一个前置条件就是玩家在游戏中建立三种不同的职业，无论什么样的难度都可以，三种职业从头到尾的通关一遍，第一个阶段就算完成了。

三种职业通关之后，游戏就会激活一种新的物品，宝石碎片!这宝石碎片分别是绿宝石碎片、红宝石碎片和蓝宝石碎片，大家也可以这么理解，每一种职业通关之后，游戏就会解锁一种宝石碎片，让它们能出现在游戏中，三种职业全部通关，三种宝石碎片也全部解锁，可以让游戏中被得到。

《杀戮尖塔》游戏图

这三种宝石就是直面心脏的关键道具，满足以上条件之后，玩家再创建一个角色，让这名角色承担收集三种宝石的任务。

红宝石碎片:在篝火出进行Recall可以获得。

绿宝石碎片：在地图上找到带火焰的精英，击败精英就能获得绿宝石碎片。

蓝宝石碎片：除了Boss的宝箱之外，其他宝箱都有几率开出蓝宝石碎片，不过在这里要提醒一下各位玩家，得到蓝宝石碎片之后就不能遗物了。

这三种宝石，必须要在进攻第三层Boss的时候全部集齐才行，要不然就没用，请各位玩家谨记。

不愧是隐藏Boss，激发条件果然非常困难和麻烦，不过只要玩家你想要挑战心脏的话，咱们不妨一试，按照小编提供的方法，是绝对能够来到心脏面前的。