华为Nova4e和小米9SE哪个好 华为Nova4e和小米9SE对比评测

2019-03-16 15:26:01 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

华为Nova4e已经正式发布了，很多用户都在问华为Nova4e和小米9SE哪个好？小编为大家带来了华为Nova4e和小米9SE对比评测，一起来看看吧。

华为Nova4e和小米9SE哪个好

外观方面

外观方面，华为nova4e正面是一块6.15英寸“珍珠全面屏”，分辨率为2312×1080像素，采用了德国莱茵护眼认证，屏占比高达84.1%，曲线弧度优美，其中雀翎蓝版本背部的3D幻彩玻璃机身由炫光和渐变两种工艺打造，“s”形光纹加上色彩的变幻让整部手机看起来更加青春时尚。

小米9 SE搭载了5.97英寸水滴屏屏幕，分辨率为2340 x 1080 FHD+ 403 PPI，材质为三星AMOLED屏幕，2.5D玻璃，与小米9一样标配第五代屏幕指纹技术，整体屏占比为90.7%，外观也非常的好看。

从以上华为Nova4e和小米9 SE的外观参数对比来看，两款手机均采用水滴屏设计，不同的是华为Nova4e和小米9 SE的屏幕大小和分辨率略有差异、不过小米9 SE要比华为Nova4e的屏占比更高一些，整体外观上来讲，区别很小。

拍照方面

拍照方面，华为nova4e前置3200万私人订制立体美颜，可以说是新一代自拍神器，背面则采用2400万高清+800万120度超广角+200万虚化三摄配置，支持22大类，500+场景智能识别 ，因此拍照方面应该是这款手机的强项了。

拍照方面，小米9 SE则搭载4800MP+8MP+13MP的超广角后置三摄设计，前置2000万像素美颜自拍。拍照效果也是非常的不错。

从以上相机参数对比来看，华为Nova4e和小米9 SE是各有所长，理论上来讲，华为Nova4e的前置效果要好一些，而小米9 SE的后置相机效果要更好一些。

性能方面

性能方面，华为nova4e搭载拥有8核12nm制程的麒麟710芯片和128GB大存储，配合3340mAh大容量电池+9V2A安全快充以及双卡双待满足日常所需。且支持背部指纹识别。感兴趣的可以查看一下华为nova4e跑分成绩。

小米9 SE搭载的是骁龙712处理器，这也是第一款搭载了骁龙712处理器的手机，另外，小米9 SE内置3070mAh容量电池，标配NFC、红外遥控与18W快充。至于小米9 SE跑分，如下图所示。

从以上华为Nova4e和小米9 SE的跑分成绩对比可以看出，华为Nova4e相比小米9 SE分数低了4万分左右，可以看到小米9 SE的性能要高于华为Nova4e的，特别是游戏方面要好于华为Nova4e，续航方面华为Nova4e也要略强于小米9 SE。

价格方面

配色方面，此次华为nova 4e一共有幻夜黑、珍珠白、雀翎蓝三种颜色，售价方面，华为Nova4e的4GB RAM+128GB ROM版本售价1999元，6GB RAM+128GB ROM版本售价2299元。

售价方面，小米9 SE 6+64GB版本售价1999元，6+128GB版本售价2299元。此外小米9 SE一共有三种配色，分别为全息幻彩蓝、全息幻彩紫和深灰色。

对比总结：整体来看，华为Nova4e和小米9 SE在各方面的区别并不是很大，它们的区别主要在前后拍照，性能和续航上，小米9 SE主要优势在性能以及后置拍照上，而华为Nova4e的优势则在续航与自拍。那么华为Nova4e和小米9 SE买哪个好呢?小编认为如果对性能要求高的首选小米9 SE，而比较注重自拍效果的则适合入手华为Nova4e!