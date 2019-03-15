91游戏
网站地图
单机游戏
飞行射击 赛车竞速 益智解谜 街机格斗 体育运动 恋爱经营 RPG冒险 动作冒险
单机资讯
游戏资讯 游戏攻略 游戏视频 软件教程 新作前瞻 业界新闻 游戏评测 八卦杂谈
安卓专区
安卓单机 安卓软件 热门游戏 热门软件
苹果专区
苹果单机 苹果网游 苹果软件 热门游戏 热门软件 最近更新
手游资讯
游戏资讯 游戏攻略 软件教程 精彩视频 产业动态 壁纸美图
问答大全
手机问答 电脑问答 网游问答 手游问答 单机问答
工具软件
网络软件 系统工具 聊天软件 应用软件 多媒体类 图像软件 行业软件 编程开发 安全软件 驱动下载 游戏辅助 游戏补丁 手机软件
专辑大全
专题合集 游戏专辑 手游专题 苹果合集
游戏排行 | 加入收藏
91单机 > 游戏资讯 > 软件教程 > > 正文

华为Nova4e和小米9SE哪个好 华为Nova4e和小米9SE对比评测

2019-03-16 15:26:01来源：91单机游戏编辑：林克醒来

华为Nova4e已经正式发布了，很多用户都在问华为Nova4e和小米9SE哪个好？小编为大家带来了华为Nova4e和小米9SE对比评测，一起来看看吧。

华为Nova4e和小米9SE区别对比实用评测_52z.com

华为Nova4e和小米9SE哪个好

外观方面

外观方面，华为nova4e正面是一块6.15英寸“珍珠全面屏”，分辨率为2312×1080像素，采用了德国莱茵护眼认证，屏占比高达84.1%，曲线弧度优美，其中雀翎蓝版本背部的3D幻彩玻璃机身由炫光和渐变两种工艺打造，“s”形光纹加上色彩的变幻让整部手机看起来更加青春时尚

华为Nova4e和小米9SE区别对比实用评测_52z.com

小米9 SE搭载了5.97英寸水滴屏屏幕，分辨率为2340 x 1080 FHD+ 403 PPI，材质为三星AMOLED屏幕，2.5D玻璃，与小米9一样标配第五代屏幕指纹技术，整体屏占比为90.7%，外观也非常的好看。

华为Nova4e和小米9SE区别对比实用评测_52z.com

从以上华为Nova4e和小米9 SE的外观参数对比来看，两款手机均采用水滴屏设计，不同的是华为Nova4e和小米9 SE的屏幕大小和分辨率略有差异、不过小米9 SE要比华为Nova4e的屏占比更高一些，整体外观上来讲，区别很小。

拍照方面

拍照方面，华为nova4e前置3200万私人订制立体美颜，可以说是新一代自拍神器，背面则采用2400万高清+800万120度超广角+200万虚化三摄配置，支持22大类，500+场景智能识别 ，因此拍照方面应该是这款手机的强项了。

华为Nova4e和小米9SE区别对比实用评测_52z.com

拍照方面，小米9 SE则搭载4800MP+8MP+13MP的超广角后置三摄设计，前置2000万像素美颜自拍。拍照效果也是非常的不错。

华为Nova4e和小米9SE区别对比实用评测_52z.com

从以上相机参数对比来看，华为Nova4e和小米9 SE是各有所长，理论上来讲，华为Nova4e的前置效果要好一些，而小米9 SE的后置相机效果要更好一些。

性能方面

性能方面，华为nova4e搭载拥有8核12nm制程的麒麟710芯片和128GB大存储，配合3340mAh大容量电池+9V2A安全快充以及双卡双待满足日常所需。且支持背部指纹识别。感兴趣的可以查看一下华为nova4e跑分成绩。

华为Nova4e和小米9SE区别对比实用评测_52z.com

小米9 SE搭载的是骁龙712处理器，这也是第一款搭载了骁龙712处理器的手机，另外，小米9 SE内置3070mAh容量电池，标配NFC、红外遥控与18W快充。至于小米9 SE跑分，如下图所示。

华为Nova4e和小米9SE区别对比实用评测_52z.com

从以上华为Nova4e和小米9 SE的跑分成绩对比可以看出，华为Nova4e相比小米9 SE分数低了4万分左右，可以看到小米9 SE的性能要高于华为Nova4e的，特别是游戏方面要好于华为Nova4e，续航方面华为Nova4e也要略强于小米9 SE。

价格方面

配色方面，此次华为nova 4e一共有幻夜黑、珍珠白、雀翎蓝三种颜色，售价方面，华为Nova4e的4GB RAM+128GB ROM版本售价1999元，6GB RAM+128GB ROM版本售价2299元。

华为Nova4e和小米9SE区别对比实用评测_52z.com

售价方面，小米9 SE 6+64GB版本售价1999元，6+128GB版本售价2299元。此外小米9 SE一共有三种配色，分别为全息幻彩蓝、全息幻彩紫和深灰色。

华为Nova4e和小米9SE区别对比实用评测_52z.com

对比总结：整体来看，华为Nova4e和小米9 SE在各方面的区别并不是很大，它们的区别主要在前后拍照，性能和续航上，小米9 SE主要优势在性能以及后置拍照上，而华为Nova4e的优势则在续航与自拍。那么华为Nova4e和小米9 SE买哪个好呢?小编认为如果对性能要求高的首选小米9 SE，而比较注重自拍效果的则适合入手华为Nova4e!

精彩推荐

推荐阅读

抖音视频滚动歌词怎么制作 抖音视频滚动歌词制作教程一览

抖音视频滚动歌词怎么制作 抖音视频滚动歌词制作教程一览

抖音视频滚动歌词怎么制作?很多小伙伴们都还不知道，下面小编为大家整理了抖音视频滚动歌词制作方法教程，一起来看看吧。抖音视频滚动歌词怎么制作1、倘若想要设置“滚动歌词”的特效，大家就得先打开手机音乐播放器，比如“酷狗音乐”，使用录屏软件将其中的歌词画面录制下来。2、然后需要借助第三方编辑工具，比如“v

2019-03-15|0

抖音拍照出现聊天记录特效怎么制作 抖音拍照出现聊天记录特效制作教程

抖音拍照出现聊天记录特效怎么制作 抖音拍照出现聊天记录特效制作教程

抖音拍照出现聊天记录的特效怎么制作?还不是方法的玩家们，下面小编就为大家带来制作方法介绍，接着往下看吧。抖音拍照出现聊天记录的特效怎么弄?1、首先我们需要下载一款叫做“Faceu激萌手机版”的手机软件哦!2、点击打开激萌，点击贴纸最新中的“我爱你”。3、这样就可以做手势进行拍摄了!以上就是抖音拍照出

2019-03-15|0

如何取消iPhone自动扣费 取消iPhone自动扣费图文教程

如何取消iPhone自动扣费 取消iPhone自动扣费图文教程

自动续订是AppStore的一项功能，出发点是为了简化用户的订阅操作——不过，对于不清楚原理的小伙伴来说，自动续订也有可能造成困扰。那如何取消iPhone自动扣费?还不清楚的小伙伴们，现在小编就来教教大家吧。视频教程图文教程1、在你的【设置】——顶端的【AppleID信息头像那里】点开——【itun

2019-03-15|0

怎么使用iPhone刷卡过地铁 iPhone刷卡过地铁视频教程

怎么使用iPhone刷卡过地铁 iPhone刷卡过地铁视频教程

以前我们都是使用公交卡或买票来搭乘公交卡或地铁的。所以我们出门的时候是需要必备公交卡或零钱的。有时候零钱也不好找到，而且携带公交卡也是比较的麻烦。那怎么使用iPhone刷卡过地铁?还不清楚的小伙伴们，现在小编就来教教大家吧。视频教程图文教程1、点击“钱包”2、选择添加信用卡、借记卡或交通卡3、选择卡

2019-03-15|0

天猫怎么开通信用购 天猫信用购开通教程一览

天猫怎么开通信用购 天猫信用购开通教程一览

天猫信用购怎么开通呢?相信很多淘宝的用户都看到了新出来的信用够，那么这个功能怎么开通呢?下面就给大家介绍一下。天猫信用购开通方法?以后在天猫买新品不用有顾虑了。3月15日，天猫联合芝麻信用宣布向全行业开放“信用购”，芝麻分650分及以上用户可先试用7天，满意后再付款，所有天猫商家均可接入这一新能力。

2019-03-15|0

魅族note9怎么投屏 魅族note9投屏到电视上方法

魅族note9怎么投屏 魅族note9投屏到电视上方法

魅族note9手机怎么投屏到电视上?还不知道方法的朋友们，下面小编就为大家带来投屏到电视上方法介绍，接着往下看吧。魅族note9怎么投屏?1.首先在手机界面找到【设置】选项，点击进入。2.进入设置选项之后，找到【更多连接方式】功能选项，点击进去。3.进入该选项之后，找到【投射屏幕】点击进入。4.打开

2019-03-15|0

华为nova4e怎么关闭 华为nova4e悬浮球关闭教程详解

华为nova4e怎么关闭 华为nova4e悬浮球关闭教程详解

华为nova4e悬浮球怎么关闭?还不知道方法的朋友们，下面小编就为大家带来悬浮球关闭教程，接着往下看吧。华为nova4e悬浮球怎么关闭?1、首先我们点击进入华为nova4e手机桌面上的【设置】，2、进入设置菜单后，找到并点击打开【系统】，3、在系统的页面点击进入【系统导航】，4、进入系统导航的页面后

2019-03-15|0

七猫小说目录怎么查看 七猫小说查看目录教程一览

七猫小说目录怎么查看 七猫小说查看目录教程一览

目录是很多网友在看小说都必须要知道的，因为根据目录就可以大概了解小说情节，那么七猫小说怎么看目录呢?下面就让小编告诉你吧!七猫小说查看目录教程：1、任意选择一款小说，在小说的简介下方就可以直接查看目录了：2、进入阅读小说内容的时候，点击一下屏幕，然后在左下角就可以看到目录了：

2019-03-15|0

华为nova4和华为nova4e哪个好 华为nova4和华为nova4e区别对比分析

华为nova4和华为nova4e哪个好 华为nova4和华为nova4e区别对比分析

华为在3月14日下午发布会上推出了华为nova4e手机，很多玩家不太清楚这款手机和之前的华为nova4有什么区别呢?下面小编给大家带来两款手机对比分析，一起看看吧!华为nova4和华为nova4e区别对比华为nova4华为nova4是挖孔全面屏机型。华为nova4高配版采用4800万+1600万+2

2019-03-15|0

全境封锁2紫色武器喷漆如何获得 紫色武器喷漆获取方法介绍

全境封锁2紫色武器喷漆如何获得 紫色武器喷漆获取方法介绍

全境封锁2是一款第三人称射击+角色扮演游戏，全境封锁2的紫色武器喷漆是可以改变武器的外观颜色，而且在这款游戏中，武器喷漆是属于相对比较稀有的道具，需要在隐藏的宝箱中获取，具体的方法有哪些?和小编一起去看看吧!全境封锁2紫色武器喷漆怎么得?这是隐藏箱子的位置，在东区广场。在下面画圈的地方会有一把钥匙，

2019-03-15|0

精彩推荐

48小时热评资讯

精华推荐

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏 | 投诉建议：ts@91danji.com

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号