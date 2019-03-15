鬼泣5维吉尔怎么杀 鬼泣5维吉尔各阶段实用打法技巧攻略

鬼泣5中的维吉尔难度很高，很多玩家表示无从下手，那么鬼泣5维吉尔怎么杀？小编为大家带来了鬼泣5维吉尔各阶段实用打法技巧攻略，一起来看看吧。
首先要学会的是皇家守卫4级，魔人的发射激光技能，魔人槽和血槽越多却好。
根据V哥战斗流程分为四个阶段：
1.P1，V哥会发射蓝箭、次元斩、近身斩等攻击前摇十分明显的技能。
在这个阶段尽量用防御完美吃下蓝箭，其他保证能尽量少掉血地吃下就好。
在V哥释放几种近身斩防下后切换为剑圣形态并用剑和霰弹枪打出一定的伤害，不宜打太快(甚至慢慢磨都可以)，当V哥周围环绕剑时尽量在他闪后跳起躲避。
注意及时拉开距离把魔人槽转换成罪魔人槽并且防御怒气槽攒得越高越好。
2.当V哥大概还剩百分之五六十的血时会进入P2，变身为魔人，如果你不变的话防御是吃不住V哥的技能的。这时切换为欺诈师风格不断位移，V哥绝对是打不到你的，知道V哥三段俯冲结束进入p3。
3.P3刚开场会有一个大罩子，继续位移离开罩子，否则容易吃到高额伤害。等V哥读完条后会继续p1操作，抓住机会把攒的怒气打出来，如果攒的够多可以将V哥直接压入斩杀线。
大概在V哥40血左右，直接开罪魔人，按住激光，中间会断掉一次，及时松开后继续按。可以直接秒掉V哥。
这样就见不到无限魔人的p4了。
再分享一个打V哥魔王形态的方法：开局勾引V哥释放远程技能，用二段跳接摩托剑圣风格或空中无限连攒满罪魔人槽，因为他的大部分技能是打不到空中的。尽量不要把V哥血量弄得太低，这样会进入p4，这时就不好打他了。跟上面思路一样，利用爆发技能跳过危险阶段。
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