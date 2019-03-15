全境封锁2什么武器好用 全境封锁2武器伤害及附加属性汇总

2019-03-16 15:18:07 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

全境封锁2是一款多人在线射击游戏，很多玩家都在问全境封锁2什么武器好用？小编为大家带来了全境封锁2武器伤害及附加属性汇总，一起来看看吧。

注意：以下测试均为靶场数据，请勿直接代入实战。

本帖也会略微的介绍一些装备bd，但因为还未开放世界5，所以属性可能不准确。

好了，开始正式内容：首先我们看到一把武器。

如图所示，一个武器有五种白字属性，分别是：伤害，射速，弹容量，准确以及稳定。

然后我们来依次介绍一下这些属性。

1.伤害：也就是你这把武器每一发子弹所能造成的伤害(但并不是你的最终伤害)。

基础伤害能受到很多属性带来的加成，比如武器伤害加成属性的增益，或者枪械伤害加成的增益。所以显而易见，武器的基础伤害越高，那么这把武器能打出的dps也就越高，你杀敌效率同样也更高。

2.射速：射速就是指你武器每分钟的能发射出的子弹数量，所以越高越好。

3.弹匣：弹匣就是一次换弹可以打出的子弹数量。

4.准确度：根据全境2的机制来看，准确这个属性会影响你的子弹落点。精准度越高的情况下，子弹的落点越密集。

5.稳定度：稳定这个属性可以加强你对武器的操控性，也就是方便玩家压枪。

然后我们来分析一下这些属性对于DPS的影响，以AR为例。

可以看到，虽然G36的单发伤害比较高，但是射速，准确，稳定都不如CTAR优秀。

图1为CTAR，图二为G36，测试结果是CTAR的每秒伤害伤害更高。

所以综上所述，我们选择所使用的武器应该拥有一定的白字伤害，高或者较高的射速，以及良好的准确和稳定度。

然后再说一下黄字属性。

跟dps有关的黄字属性分别是：暴击几率，暴击伤害和爆头伤害。

暴击几率：有几率使你一下发子弹的伤害提高200%。

暴击伤害：这个属性可以提升你的暴击时这一发的伤害(效果就和英雄联盟的无尽一样)。

爆头伤害：爆头伤害则可以提升你攻击头部的伤害。

值得一提的是黄字属性并不能直接增加武器伤害，黄字属性都有他的触发条件。比如暴击伤害，就算你把暴击伤害堆到了100000%，如果你暴击几率为0的话，那么你这个还是触发不了。

所以黄字属性都是属于量变引发质变类型的属性，在BD合适的情况下，黄字所带来的DPS收益是大于武器直伤收益的。

对于速射武器来说，暴击暴伤的收益是大于爆头伤害的。

对于半自动/精确步枪来说，爆头伤害收益是远大于暴击的。

图一为MDR爆头伤害装，图二为MDR暴击装。

再简单说一下装备天赋。

装备天赋大致可以分为两类：伤害增益类和辅助增益类，这里就不逐一介绍了。

一把极品的武器至少要有两个伤害增益的天赋。

如图，天赋1是伤害增益，天赋2和3属于辅助增益，所以这把武器称不上极品，只能说比较优秀。

另外天赋也有强废之分，需要根据具体的装备bd来搭配相应的天赋。