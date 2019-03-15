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全境封锁2怎么刷材料 全境封锁2材料速刷方法攻略

2019-03-16 15:10:17来源：91单机游戏编辑：林克醒来

全境封锁2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问全境封锁2怎么刷材料？小编为大家带来了全境封锁2材料速刷方法攻略，一起来看看吧。

首先将【制作材料】特长到3级，可以将材料可储备量提升至500个(要求等级30)，这对储存材料非常有帮助。

并且通过武器装备页面我们很容易就能发现，在制作和升级中最需求的材料就是【金属】，装备和服装可能会需求其他材料，但对于武器来说金属是最重要的。

刷材料推荐方法：

打开地图找到东区广场的【太阳能牧场】，如下图所示位置。

游民星空

注意这里最好已经接管了该控制点，不然会遇到许多真实之子派系的敌人。

成功接管该控制点之后，图标会变为绿色，此时确认一下【侦测】特长为1级——捐赠足够的资源到控制点，可以在20米半径范围内更好的侦测战利品集装箱，持续10分钟。

【太阳能牧场】类似一个大院子，里面所有的战利品的位置都比较集中，收集它们大概只需要3-4分钟，即可获得足以升级5-10件武器所用的材料。

之后你还可以通过捐赠资源以刷新更多的战利品在该控制点中。

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