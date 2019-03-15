全境封锁2存专家怎么配装 全境封锁2爆破及生存专家配装推荐

2019-03-16 15:07:56 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

全境封锁2游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问全境封锁2存专家怎么配装？小编为大家带来了全境封锁2爆破及生存专家配装推荐，一起来看看吧。

装备选择

面板

武器方面根据个人喜好、手感、天赋搭配根据自己打法改变。

疯狂、刺击、节奏十足推荐选择。

防具

属性：技能强度、冷却时间减少、精英伤害。

天赋

破坏之王最优先。

熟练带一个，真的奇效，经常一波战斗刷两三个滚雷。

另外重击也不错，15%精英伤，黄怪收益极大。

技能

推荐带两个技能：集束滚雷和火化合物。

集束滚雷：自动索敌，可以叠加伤害。

配件方面，额外地雷数量我不确定是否有效果，伤害实打实的增伤。

火化学物：这个技能可以说是本作神技了，集控场、伤害等功能于一体，可以当做是前作的高爆粘弹来用，默认二发可以使用配件增加数量，充能机制，使用方面可以堵门提前放，也可以糊脸。

配件选择：一个数量(现在已经有+6数量的配件了)，一个范围(50%左右的很多)或伤害(至少有65%的)。

手雷没什么好说的，随便选，如果生存专家，最好带燃烧手雷。