鬼泣5维吉尔怎么打 鬼泣5维吉尔皇家守卫高输出打法攻略

2019-03-16 15:06:52 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

鬼泣5是一款高人气动作游戏，很多玩家都在问鬼泣5维吉尔怎么打？尼禄的话用鬼手投摔问题不大，那么但丁怎么打维吉尔？小编为大家带来了鬼泣5维吉尔皇家守卫高输出打法攻略，一起来看看吧。

虽然是有成就让你某关空手过的，但我发现但丁空手有评价加成，也就是说即使打的很烂，只要不续关，必然S。

想刷前两个难度的朋友可以试试，特别好玩。

推荐打法是，刚开始想着蓄怒气再释放，但后来发现直接推前玩一闪更省事。Human难度下伤害惊人，骑士简直可以拿来练一闪，绝赞的靶子。

其他的没有信心就一直防着，即使被破防好像也是不费血的。能完美挡就完美挡，不行也不所谓。

释放怒气是有极少攻击力的，因此可以打关卡里的魔树，所以空手是不会卡关的。

最重要的是，所有魔力都转换正终极魔人槽，因为但丁路线是很多白魂捡的，所以时刻保证终极魔人槽是满的。

多用挑衅和防御来储蓄魔力槽。完全够用，每场终极魔人收尾又酷炫拉风评价又不会差。

终极魔人最实用的还是按紧R2的导弹，差不多见底的时候马上放终结技，范围非常大。

DMD难度下这一套都能打出3500-4200的伤害，在Human难度可以打出12000伤害了，秒天秒地的节奏。

总之皇家护卫配究极魔人，真的好有趣。停不下来。