鬼泣5前期技能购买推荐 鬼泣5前期技能怎么买

鬼泣5是一款高人气动作游戏，很多玩家都在问鬼泣5前期技能怎么购买？小编为大家带来了鬼泣5前期技能购买推荐，一起来看看吧。
闪避系统及技能购买分析
从DMC4开始nero就有各种花式闪躲的技能可以购买，这也是给5的初玩者一种错觉：闪躲还有高级技能，那看来要多用熟。
结果发现，首先闪躲就要复合键，要用处酷炫的闪躲技能判定还特别严，这导致初期游戏感觉在坑人：因为我唯一的躲避攻击的方式好像都没法顺利用出来。
但其实从1代开始就没有变的一个机制，就是跳跃时的无敌时间
3个角色都是，起跳瞬间到最高点前的这个过程，是无敌的。
Nero熟悉了跳跃闪躲，其实已经非常够用了，因为要么就是跳能躲开的，要么就是要跑走躲开。
所以用好跳跃先吧~
对于但丁而言，骗术师非常好用，而且到后期其实玩家也应该清楚大致的敌人的攻击状态了，因此，提前换好自己需要的风格。
2、关于但丁的系统
但丁的系统我个人觉得做得比4要好，虽然乍看跟4一样，但其实细看4个风格能做的事，特别是但丁的剑出来之后，你会发现，原来非要切到剑圣才能用的大剑招式，现在切其他风格都能用了。
也就是说，少了风格技不会让你觉得有缺陷，而是你自己对自己的预期。不需要跟达人那样连招过程玩切换，但你能做到打什么样的敌人自己清楚用什么样的风格，这个系统你就已经算是掌握了。
比如我个人倾向用RoyalGuard 皇家护卫，于是很多情况下对应密集的攻击和远程攻击都用皇家护卫，怒气值释放的感觉毕竟还是很爽的。
举个很好的例子，但丁打三头犬的时候：狗狗趴了可以过去用剑圣一顿乱捶，或者你的枪神帽子砸。等到它要爆炸的时候，骗术师跑路，之后发出的一些攻击，皇家护卫挡下，大剑直接stinger过去再揍。这期间切换风格其实是完全够时间的，只是说你的策略有没有形成。
3、技能购买
这个东西因人而异，但是有几个技能我是不推荐新玩家早期买的，魂不刷是肯定不够用的。
不适合早期买的：
Nero
1、nero的闪躲技能
2、蓄力枪升一格就够
3、拉扯升到2就够
4、拿更多魂
5、踩踏敌人
6、shuffle
7、comboD
8、手的上限升一格就够
刀的三红必买，这是nero整个系统的特色。
V
1、nightmare所以骑乘技能都可以不买
2、踩踏敌人、那更多魂
3、消耗魔力处决多个敌人
但丁比较特殊，所以单列一下
Dante
每个风格都升一格应该是没问题的，就看你更倾向躲避还是防御，选其一升。
剑圣和枪神也是，估计剑圣的升得也多，枪神可以先不升。
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