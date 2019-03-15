鬼泣5二周目尼禄魔人怎么打 鬼泣5二周目尼禄魔人化打法攻略

鬼泣5游戏二周目之后尼禄重新获得了魔人能力，所以对比一周目打法略有变动，小编为大家带来了鬼泣5二周目尼禄魔人化打法攻略，一起来看看吧。
二周目尼禄打法变动分享
相信许多人都已经通过H或DH难度, 正在朝更高的的难度推进中.
从二周目开始Nero就取回了DT, 增加了一些技能. 小弟试著分析如下, 如果不够完善还希望各位指教.
一.魔人化
按十字钮发动DT, 跟DMC4一样发动有无敌时间, 周身有攻击判定.
发动之后所有的挥刀增加蓝色的魔爪攻击, 所有的开枪增加幻影剑.
应用的场合举例如下:
1. 可以先跳跃,或是先用Shuffle的无敌时间迴避敌人攻击, 再发动DT得到更长的无敌时间. 无敌时间会是连续的.
2. 应该可以发动DT把M20的幻影剑震掉. 不确定待测试.
3. 二周目BOSS如果被打进虚弱状态, 可以发动Buster投掷BOSS们, 而不必一定要装备机械臂Buster Arm.
(注: Buster Arm的投掷攻击力比Devil Bringer高出许多, 所以攻略上仍然有其不可取代性)
4. 可以购买Show Down 和 Maximum Bet 两个必杀技, 同样可以用在BOSS虚弱状态时, 给予痛击.
(可以趁Show Down在挥舞的时候把机械手蓄力, Show Down乱舞完就给Boss火箭昇龙或是Buster Arm)
5. 发动DT的无敌时间, 以及Break Away(爆手臂)的无敌时间给予Nero更高的容错, 立回操作空间进一步拓展.
并且可以更多的使用机械臂的蓄力功能, 迴避就交给DT.
二. Devil Bringer (魔手)
从浅而深论述, 有以下的要点值得讨论:
1. 在一周目机械臂蓄力(游戏中正式名称:Break Age)时, 不能使用缆绳抓取.
二周目机械臂蓄力时依然可以用魔手抓取, 这可说是非常大的强化.
2. 可以使用Hold, 也就是抓住敌人当盾牌. 实用性待研究.
3. 在挥刀攻击时, 按下魔手可以在挥刀同时用魔手揍人. 这个操作难度颇高, 跟红刀(Exceed)时间点不同.
时间点简单来说分别如下:
魔手揍人: 挥刀动作初始几祯, 也可以说是命中之前.
红刀蓄力: 挥刀命中时特定几祯, 也可以说是命中同时. 我记得四代的Timing一红有五祯的受付时间, 三红严格到两祯.
挥刀时如果又要催红刀, 又要附加魔手, 肯定是很难的. 一般人若无法两者兼顾, 势必得取捨.
建议选择红刀为主, 因为Exceed对于指令技能的影响如Streak或是 Double Down等等影响至大, 必须优先考虑.
当然若能两者兼顾自是最好不过, 难度颇高. 挥一刀要在两个不同时间点按下附加指令实在困难.
或许可以从Nero Combo B砸地作为入门, 砸地的节奏相对容易把握, 尝试同时附加魔手以及催红刀.
DT发动时, 魔手附加从一拳变成两拳.
三.枪的强化
一周目只能购买三段特殊弹, 到了二周目就可以购买三段蓄力射击.
按住枪击钮不放, 左上角状态栏会先填充子弹, 从空白变成三个黄格.
持续蓄力, 黄格会变成蓝格, 这时候蓄力就完成了. 强度以及性能都和DMC4差不多, 先打出高伤害再爆炸.
不过! 蓄力一次就是一发的效果, 并不能蓄一次力之后三次枪击都是蓄力射击, 没有这么便宜的事情.
所以这次也是建议把枪击设在R2(XBox RT)位置.
抖音视频滚动歌词怎么制作?很多小伙伴们都还不知道，下面小编为大家整理了抖音视频滚动歌词制作方法教程，一起来看看吧。抖音视频滚动歌词怎么制作1、倘若想要设置“滚动歌词”的特效，大家就得先打开手机音乐播放器，比如“酷狗音乐”，使用录屏软件将其中的歌词画面录制下来。2、然后需要借助第三方编辑工具，比如“v
抖音拍照出现聊天记录的特效怎么制作?还不是方法的玩家们，下面小编就为大家带来制作方法介绍，接着往下看吧。抖音拍照出现聊天记录的特效怎么弄?1、首先我们需要下载一款叫做“Faceu激萌手机版”的手机软件哦!2、点击打开激萌，点击贴纸最新中的“我爱你”。3、这样就可以做手势进行拍摄了!以上就是抖音拍照出
自动续订是AppStore的一项功能，出发点是为了简化用户的订阅操作——不过，对于不清楚原理的小伙伴来说，自动续订也有可能造成困扰。那如何取消iPhone自动扣费?还不清楚的小伙伴们，现在小编就来教教大家吧。视频教程图文教程1、在你的【设置】——顶端的【AppleID信息头像那里】点开——【itun
以前我们都是使用公交卡或买票来搭乘公交卡或地铁的。所以我们出门的时候是需要必备公交卡或零钱的。有时候零钱也不好找到，而且携带公交卡也是比较的麻烦。那怎么使用iPhone刷卡过地铁?还不清楚的小伙伴们，现在小编就来教教大家吧。视频教程图文教程1、点击“钱包”2、选择添加信用卡、借记卡或交通卡3、选择卡
天猫信用购怎么开通呢?相信很多淘宝的用户都看到了新出来的信用够，那么这个功能怎么开通呢?下面就给大家介绍一下。天猫信用购开通方法?以后在天猫买新品不用有顾虑了。3月15日，天猫联合芝麻信用宣布向全行业开放“信用购”，芝麻分650分及以上用户可先试用7天，满意后再付款，所有天猫商家均可接入这一新能力。
魅族note9手机怎么投屏到电视上?还不知道方法的朋友们，下面小编就为大家带来投屏到电视上方法介绍，接着往下看吧。魅族note9怎么投屏?1.首先在手机界面找到【设置】选项，点击进入。2.进入设置选项之后，找到【更多连接方式】功能选项，点击进去。3.进入该选项之后，找到【投射屏幕】点击进入。4.打开
华为nova4e悬浮球怎么关闭?还不知道方法的朋友们，下面小编就为大家带来悬浮球关闭教程，接着往下看吧。华为nova4e悬浮球怎么关闭?1、首先我们点击进入华为nova4e手机桌面上的【设置】，2、进入设置菜单后，找到并点击打开【系统】，3、在系统的页面点击进入【系统导航】，4、进入系统导航的页面后
目录是很多网友在看小说都必须要知道的，因为根据目录就可以大概了解小说情节，那么七猫小说怎么看目录呢?下面就让小编告诉你吧!七猫小说查看目录教程：1、任意选择一款小说，在小说的简介下方就可以直接查看目录了：2、进入阅读小说内容的时候，点击一下屏幕，然后在左下角就可以看到目录了：
华为在3月14日下午发布会上推出了华为nova4e手机，很多玩家不太清楚这款手机和之前的华为nova4有什么区别呢?下面小编给大家带来两款手机对比分析，一起看看吧!华为nova4和华为nova4e区别对比华为nova4华为nova4是挖孔全面屏机型。华为nova4高配版采用4800万+1600万+2
全境封锁2是一款第三人称射击+角色扮演游戏，全境封锁2的紫色武器喷漆是可以改变武器的外观颜色，而且在这款游戏中，武器喷漆是属于相对比较稀有的道具，需要在隐藏的宝箱中获取，具体的方法有哪些?和小编一起去看看吧!全境封锁2紫色武器喷漆怎么得?这是隐藏箱子的位置，在东区广场。在下面画圈的地方会有一把钥匙，