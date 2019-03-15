鬼泣5二周目尼禄魔人怎么打 鬼泣5二周目尼禄魔人化打法攻略

2019-03-16 14:58:40 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

鬼泣5游戏二周目之后尼禄重新获得了魔人能力，所以对比一周目打法略有变动，小编为大家带来了鬼泣5二周目尼禄魔人化打法攻略，一起来看看吧。

二周目尼禄打法变动分享



相信许多人都已经通过H或DH难度, 正在朝更高的的难度推进中.

从二周目开始Nero就取回了DT, 增加了一些技能. 小弟试著分析如下, 如果不够完善还希望各位指教.

一.魔人化

按十字钮发动DT, 跟DMC4一样发动有无敌时间, 周身有攻击判定.

发动之后所有的挥刀增加蓝色的魔爪攻击, 所有的开枪增加幻影剑.

应用的场合举例如下:

1. 可以先跳跃,或是先用Shuffle的无敌时间迴避敌人攻击, 再发动DT得到更长的无敌时间. 无敌时间会是连续的.

2. 应该可以发动DT把M20的幻影剑震掉. 不确定待测试.

3. 二周目BOSS如果被打进虚弱状态, 可以发动Buster投掷BOSS们, 而不必一定要装备机械臂Buster Arm.

(注: Buster Arm的投掷攻击力比Devil Bringer高出许多, 所以攻略上仍然有其不可取代性)

4. 可以购买Show Down 和 Maximum Bet 两个必杀技, 同样可以用在BOSS虚弱状态时, 给予痛击.

(可以趁Show Down在挥舞的时候把机械手蓄力, Show Down乱舞完就给Boss火箭昇龙或是Buster Arm)

5. 发动DT的无敌时间, 以及Break Away(爆手臂)的无敌时间给予Nero更高的容错, 立回操作空间进一步拓展.

并且可以更多的使用机械臂的蓄力功能, 迴避就交给DT.

二. Devil Bringer (魔手)

从浅而深论述, 有以下的要点值得讨论:

1. 在一周目机械臂蓄力(游戏中正式名称:Break Age)时, 不能使用缆绳抓取.

二周目机械臂蓄力时依然可以用魔手抓取, 这可说是非常大的强化.

2. 可以使用Hold, 也就是抓住敌人当盾牌. 实用性待研究.

3. 在挥刀攻击时, 按下魔手可以在挥刀同时用魔手揍人. 这个操作难度颇高, 跟红刀(Exceed)时间点不同.

时间点简单来说分别如下:

魔手揍人: 挥刀动作初始几祯, 也可以说是命中之前.

红刀蓄力: 挥刀命中时特定几祯, 也可以说是命中同时. 我记得四代的Timing一红有五祯的受付时间, 三红严格到两祯.

挥刀时如果又要催红刀, 又要附加魔手, 肯定是很难的. 一般人若无法两者兼顾, 势必得取捨.

建议选择红刀为主, 因为Exceed对于指令技能的影响如Streak或是 Double Down等等影响至大, 必须优先考虑.

当然若能两者兼顾自是最好不过, 难度颇高. 挥一刀要在两个不同时间点按下附加指令实在困难.

或许可以从Nero Combo B砸地作为入门, 砸地的节奏相对容易把握, 尝试同时附加魔手以及催红刀.

DT发动时, 魔手附加从一拳变成两拳.

三.枪的强化

一周目只能购买三段特殊弹, 到了二周目就可以购买三段蓄力射击.

按住枪击钮不放, 左上角状态栏会先填充子弹, 从空白变成三个黄格.

持续蓄力, 黄格会变成蓝格, 这时候蓄力就完成了. 强度以及性能都和DMC4差不多, 先打出高伤害再爆炸.

不过! 蓄力一次就是一发的效果, 并不能蓄一次力之后三次枪击都是蓄力射击, 没有这么便宜的事情.

所以这次也是建议把枪击设在R2(XBox RT)位置.