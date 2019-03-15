刀塔自走棋地精战士流怎么玩 刀塔自走棋地精战士流搭配推荐

2019-03-16 14:54:24 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

刀塔自走棋游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问刀塔自走棋地精战士流怎么玩？小编为大家带来了刀塔自走棋地精战士流搭配推荐，一起来看看吧。

地精战士流思路分享



地精前期强势中期瓜皮，战士后期相对乏力。不要拿精英战来喷我，主要有两个目的给地精哥提供一个过度中期的思路和一个多转型思路，毕竟这年头糊的越多越容易狗后期恰烂分和吃鸡。

前期白嫖地精战士位置，存钱升人口才是王道。因为战士和地精前期低费卡较多，白嫖几率很大，二星和肉才是前期的王道，基本上很容连胜，被天湖哥和毒狗打也入不了多少

记住一点只票战士和地精，前期敌法可以拿，中期有卡位可以拿死灵法、熊德和蛇女，拿这三张的原因是死灵法容易二星，蛇女可以双娜迦(中期三法多如狗)熊德卡精灵狗和凑个双野兽(一星熊德不要上除非狼人也是一星，二星下海明)前中期的思路是对子多可以抽两下，无脑上二星肉搏完事，主要是保证经济和血量，因为转精英战和小几率胡地精都要八人口，前期没有卡位可以不拿炼金，来炸弹人再找炼金，九人口不来炸弹就转战士大招吧。

不要追求三星，二星就可以了，胡的宽就意味着停牌区肯定不够用，这套思路主要是前期白嫖和保血量，除了炸弹没有特别需要找的卡，适合普遍选手，不天湖也能玩，反正房间局前四就能恰烂分，而且这个思路后期经济和血量都挺好的，后期除了天湖哥基本上没有血量比你好的，血量和肉对于后期保四有多重要就不用我说了吧。