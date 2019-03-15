刀塔自走棋地精赌狗流怎么玩 刀塔自走棋地精赌狗流搭配推荐

2019-03-16 14:53:14 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

刀塔自走棋游戏大家都玩了吗？很多玩家都在问刀塔自走棋地精赌狗流怎么玩？小编为大家带来了刀塔自走棋地精赌狗流搭配推荐，一起来看看吧。

地精赌狗流实战分析



这个是赢的一把。22轮直接4兄贵都3星了，而且是满血。是不是觉得赢定了?欧皇体质，20连胜。 然而一切都没有那么简单，中期25轮后，地胡哥也好，卖血哥也摆，各种疯狂爆人口，基本都是8人口，我空挂4个3星，6人口，0经济。

后面我经过地精最黑暗的时刻，被兽人法和巨魔骑各种吊打，我还求不了连败，经济非常慢，我还买不了别的英雄，必须速度攒钱，爆9人口。等到我9人口的有炸弹的时候，还剩3个人。

一个巨魔骑，一个兽人法。我第三，还一个打不过。这个时候，我就在想，我前期搜这么多3星真的有用么?

地精家族对于高星卡要求这么高么?如果我在稳住局势的时候，攒一波钱，然后疯狂爆人口，应该更快找到炸弹吧。 最后还是靠3星神装混沌才赢的。

这把就不说了，赌狗流，也没连胜，也不天胡。就是硬搜，然后全部卡一个3星，暴毙了。 总结一下，个人觉得如果场上地精有3家及以上，基本不用狂搜了，保证2星就行，出来可以拿着，影响经济利息就卖掉。

TK优先级最高，其他谁多就流谁，不要都流，顶多流2个冲3星，不然经济和位置不够用。其他卡牌优先流主留影魔，其次法师，法师流一个就好，主流光和冰女，不用强行3法，相信我，一般到9以后，巫妖很好出。

个人推荐可以单留混沌，混沌在有地精buff以后，简直不要太厉害，能抗能打。除了怕4元素，谁都不怕。总之一句话，个人推荐，真的不用玩毒狗地精，吃鸡率太低了。没炸弹更是什么都不是。场面上有成型法师也打不过。

而且很容易暴毙。分奴不要碰，分奴不要碰。因为暴毙的毒狗，排名都很低。输一把掉的分，你吃一把鸡根本回不来。