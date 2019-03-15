刀塔自走棋奶德克制赌狗流怎么玩 奶德克制赌狗流搭配推荐

2019-03-16 14:51:23 来源：91单机游戏 编辑：林克醒来

刀塔自走棋手游大家都玩了吗？很多玩家都在问刀塔自走棋奶德克制赌狗流怎么玩？小编为大家带来了奶德克制赌狗流搭配推荐，一起来看看吧。

奶德克制赌狗空城打法介绍



奶德大致阵容

大树，先知，小鹿，敌法，熊德，月骑，圣堂，风行 八人口成型九人口可上2星蛇女，末日等强力单卡或控制。

场上法师较多的话十人口上蛇女加潮汐，刷不到潮汐可用大鱼人代替。

基本玩法:前期有大树小鹿先知等精灵德鲁伊必拿(前期两星小鹿吊打全场谁用谁知道)，实在没有的话可以三地精过度修补匠现在很强2星的话可以用很久(用到七人口左右)，不管玩什么阵容首先要学会管理经济

玩德鲁伊前期一定不要抽卡来就拿不来也无所谓如果场上赌狗天胡狗较多的话可以吃连败可以打假赛不推荐空城基本12到14回合就会有50块的经济

如果觉得自己阵容还行15波野怪可以打的过的话可以存钱升等级，七级是一个转折点，这时候就可以大把花钱了(你赌爽了该我了)，差不多刷到30左右就停一下，别无脑刷利息还是要吃的，大概刷3回合左右基本就成型了，六精灵只要不是太黑应该都可以凑起来这时候我们就比较强了可以拿连胜了

觉得自己还是有点弱的话可以小刷一下每回合刷一次也不多刷多的钱升等级。

等到八人口就彻底成型了。成型的奶德基本无敌，最不济也可保前四恰烂分。