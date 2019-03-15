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刀塔自走棋混子棋子怎么搭配 刀塔自走棋混子搭配推荐

2019-03-16 14:50:22来源：91单机游戏编辑：林克醒来

刀塔自走棋游戏现在有很多的流派。很多玩家在问刀塔自走棋混子棋子怎么搭配？小编为大家带来了刀塔自走棋混子搭配推荐，一起来看看吧

混子搭配推荐及每回合操作推荐

刀塔自走棋混子搭配推荐_52z.com

前期常用混子组合(推荐度由上到下)

3地精：修补、发条、赏金、伐木机(2)(4选3，4张卡单卡强度都可以，修补略高于其他3个)

2星德鲁伊：小鹿、大树(2)、先知(2)(前期只要有2种德鲁伊在场，2张即可升星，可由大树、先知延伸出3精灵羁绊)

2、4骑士：蝙蝠、混沌(2)、月骑(2)、死骑(3)(死骑可外挂小黑2亡灵羁绊)

3、6战士：海民、斧王、小小、剑圣(2)、鱼人(2)、狼人(3)(狼人和海民有2野兽羁绊)

后期较常用组合(强弱受星级、装备、场上各种几率影响，无法具体比较，另外不做具体棋子推荐，拘泥于固定旗子阵容对技术限制很大，至于我说的阵容具体是什么棋子，对照图自己看，很清晰，主要按8人口成型推荐)

地精：6地精为主，常见前期加挂3法(3法冰女必须，另两个推荐光法电魂，实战中有一个就可以先随便另找个法师挂上)，3猎(主要是为了2个娜迦猎的2娜迦羁绊)也不是不行，后期提9人口补炸弹，怕法师。

娜迦战：6战士为主，固定的基本是大鱼人蛇女凑2娜迦羁绊，船长末日不能丢，目前决赛圈一般为8人口，上面有4人3战。如果加上最为推荐的海民狼人2兄弟(和船长可凑出2人类2野兽羁绊)，就6人5战了。再加一个战士就行。从阵容来看需要补AOE，建议是剑圣兽王或者电魂小小，实际操作的时候只是一个推荐程度的问题，给了2星巨魔3星斧王，没道理不用，羁绊最重要的还是6战，其他都闪一边。

骑士：方案一 6骑3龙8人口，常见提9人口上1个亡灵凑2亡灵羁绊;方案二 4骑4巨魔1亡灵共8人口，骑士不带龙骑全能。骑士机制为每3秒按羁绊概率判断一次是否开盾，前3秒不会开，开盾目测物魔伤害均减半。6骑3龙成型基本无所畏惧，怕一手谜团和运气差不开盾，输出骑士脸接爆发当场去世。巨魔骑输出更凶，但由于骑士少了30%开盾几率与巨魔没有盾和魔抗，面对法师高爆发非常难受。

精灵：6精灵，走精灵一般绕不开另2个野兽德鲁伊，有3星鹿2星熊没道理不上，再加上2个精灵德鲁伊，按8人口阵容还有4个精灵位置，选择比较随意，建议圣堂>月骑>风行>敌法(需3星)>其他均可，闪避只克制物理，怕法师。

兽人法：4兽人+3法，一般是补个影魔或第二个电魂之类的aoe法系输出，也可以补个暗影萨满(小Y)可以开局羊1个，法师内战很厉害，外战有点虚娜迦战。

6法师/6猎人：现版本不推荐，更不推荐新手。

刀塔自走棋混子搭配推荐_52z.com

可能大家会觉得很多卡组怕法师，但是目前就3法来说大部分AOE融化程度有其极限，卡组只要有血多的3星卡或者有带挑战头的输出，很容易撑过第一轮AOE完成反杀，6法死在成型道路上的有90%，剩下来的10%让他爽一爽都不行吗?

起手思路优先找3地精，3地精带2工匠羁绊即使都是1星棋子，在前几回合也有一丢丢强度，还可以卡赌狗。。10回合野怪回合后，没有2个以上2星地精的话，没上2星的地精全可以卖，对子都卖。

开局连胜，胡地精玩地精3法中期看情况也可转兽人法，胡战士玩6娜迦战士，不胡只玩精灵和骑士，前10回合无脑留任意对子和精灵、骑士，7人口前优先听对子、凑2星，同星看羁绊留。紫卡来巨魔走巨魔骑，龙骑走3龙6骑，利爪德走精灵。不要来3个小巨魔走巨魔，来冥界亚龙、精灵龙走龙骑，只有巨魔和龙骑才是真核心，不来的话其他巨魔、龙为了吃利息都可以卖。

具体回合操作：

Round 1：随便拿个，推荐地精(工匠更佳)>战士(海民>小小>斧王)>敌法>其他，可能就暗影萨满(小Y)开局不适合拿，有3个地精可以考虑锁了，有3个一样的不管来什么都锁了，小鹿除外(其实也不是不能锁。。心里膈应)。另外123回合均为野怪关，从10回合起每5回合均为野怪关，需要重点注意的会标注;

Round 2：一般拿2个一费，除非2费的可以和1费的结小羁绊或是女王、混沌骑士自带恶魔BUFF;

Round 3：同上，先拿1费，钱买光，能凑一个前期小羁绊或3强力近战差不多能打过，不要上1星德鲁伊尤其是小鹿;

Round 4：第一次对人战斗，尽量有地精羁绊/2星怪/恶魔/敌法;

Round 5：升5人口(有合适的建仓棋子买或准备走连败可不升)上把赢了想吃连胜除非天胡必须升5，ALT左键信使头像左下角等级圈提示升级经验，5块钱4点，前期尽量在4的倍数时提人口，8人口后不必拘泥，按需提人口;

Round 9：升6人口，5-10经济(走连败不升级刚好到5级，13再去升6);

Round 13：如果提升完可以稳吃其他7人保连胜则升7人口，正常情况20-30经济;

Round 15：群狼，不好打，阵容如果1星过多要舍得放弃利息升7人口，不升7的话经济40左右，对面为刺客型野，建议前后排倒置并空出最后一排;

Round 17：最后的升7机会，整理思路，陆续卖前期听不来的对子，升7人口，花10-20块钱搜卡补足阵容，剩20-30经济，在21回合前应确立自己流派并将一半以上卡等尽量提到2星;

Round 21：升8人口搜紫卡，如果阵容1星过多必须强搜卡，看自己余力留经济吃息，前面胡不胡都是虚的，这波能天胡锁血吃鸡不是梦，能平胡可以暂时锁血攀9，前期天胡这波崩了，30回合不到抬走不送;

Round 26：刚打完野都挺有钱的，留钱还是压人需要迅速抉择，节奏需要上9人口可升9;

Round 30：3雷霆蜥蜴，需要集合站位分摊;

Round 31：常见升9决战时机，没有合适上的卡也可以忍几回合，场上基本图穷匕现，注意调整卡仓，针对拿卡和适当卡对面听的4、5费卡;

Round 35：黑龙，很强，需要单体控制或沉默，分散站位;

Round 40：巨魔部落。。货真价实的血入部落，卡组检验机，可上一个谜团略减难度，谜团打800秒伤没啥问题;

Round 45：年兽，锥形顺劈斩，分散站位，因为我只见过没有打死过，所以没法具体教你们怎么打;

Round 50：肉山，这个打起来非常简单，因为我只听说过都没见过，所以只能口胡......。另外黑龙可以用2萨满特效羊了，一顿胖揍醒来小Y补个羊收尸，年兽肉山理论上应该同理。

各星关注卡(也可以说是转型提示卡、看见即建议加仓，3费以下来个两星或来个4费紫卡就要考虑拿甚至转型)：

1费：没有，有2个2星1费战士我会考虑走战士。

2费：月骑(精灵、骑士2向听)、混沌(听骑士，本身是尚可的单挂恶魔)。

3费：狼人(种族/职业羁绊多，中期召唤压血厉害)、电棍(法师核心，版本AOE强卡，战士都能挂上和小小凑个2元素，有电棍或光法，才会关注2费冰女)、影魔(版本AOE强卡，优质单挂恶魔)。

4费：利爪德(单卡转型，另外几乎任何卡组成型前单挂一张2星利爪德都不亏，1张即听)、大娜迦(4费一姐、万金油强控)、船长(次万金油强控)、末日(强力单挂恶魔)、巨魔(单卡转型巨魔骑、战，不过有一说一巨魔骑、战面对法爷真是弟中弟，转型都没空间)、龙骑(很微妙，两星最好，除了6骑3龙外3龙也可以做外挂输出，但是远不如挂3法，不推荐)、光法(法师路线提示)。

5费：没有弱卡，死亡先知可能现版本稍微弱点，但是马上要加强，挑几个顺眼的说。潮汐(万金油强控，配合一姐魔抗羁绊)、炸弹人(地精核心，优质单挂肉/爆发输出)、谜团(克制骑士、40波)、飞机(优质单挂输出)。

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