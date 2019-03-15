2019-03-16 13:59:29 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

刀塔自走棋四兽亡灵猎阵容怎么玩?很多小伙伴都不知道，今天91小编给大家带来了 四兽亡灵猎阵容搭配攻略一览，希望能够帮助到大家。

四兽亡灵猎阵容搭配及玩法介绍

新手吃鸡套推荐——四兽亡灵套：

这套叫四兽亡灵猎，是很后期的卡组，也很看脸。

前期关键兽王，中期关键干扰者组成四兽人。

后期基本无敌，但是太后期了，所以运气很好，很顺才能用