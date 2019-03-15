刀塔自走棋三龙巨魔骑阵容怎么搭配 三龙巨魔骑阵容搭配方法一览

2019-03-16 13:58:40 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

刀塔自走棋三龙巨魔骑是玩家在近日的热门卡组上改良出的一套后期阵容，强调阵容后期的能力，这套阵容具体是怎样的呢? 今天91小编给大家带来了三龙巨魔骑阵容搭配方法一览，希望能够帮助到大家。

因为最近的版本巨魔骑和三龙的输出在后期都有些乏力，于是楼主就想把这两者结合一下。

这套卡有点贪，关键在于前中期找优质单卡和小套路撑过去，但是一定要留全能死骑和蝙蝠，露娜和ck抢的人太多了，一般不考虑，死骑和ck看哪个能两星就用哪个，13回合直接上七人口上，争取白嫖龙骑，这时候找两星毒龙和精灵龙，龙骑一星没事，七人口上四骑三龙加优质单卡(或者巨魔骑)推荐三龙，因为这时候三龙输出高，然后之后找巨魔组件，稳步升八，九人口。如果找不到龙骑和巨魔，除了光法和炼金不要，其他所有紫卡都能拿来打工，还能卡对手。

到如图所示阵容，全部两星就已经很强了，巨魔和龙骑两个输出点，四骑也还比较肉，有毒龙扰乱后排，至于三星看你能来什么，不要强求。

10人口推荐死骑配合一个亡灵，巫妖，DP，死灵法都行，打法师流和大招流可以配萨尔，但是这个萨尔可以不要顶在第一排，有巨魔buff放第二排就行，不需要先手大，反手比较好，具体也要视情况。打法师巨魔和龙骑拉到两边，注意调整全能和龙骑的站位，双人类buff可以集火沉默对面先手的控制，打刺客龟缩角落。

装备的话，回蓝可以给巫医，攻速给龙骑，疯脸给巨魔，攻击装一般给巨魔吧，也可以龙骑，肉装可以适当给前排，如果有刺客流可以给输出位。这阵容我也是第一次尝试，有什么不足和改进可以一起讨论。

下面是中期过度的阵容，什么优质拿什么。